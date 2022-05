É hora de o Benfica colocar Vieira no seu devido lugar

Enquanto Benfiquista tenho por vezes a desconfortável sensação de que apanhámos o gosto em viver no centro do furacão.Como se não bastasse a época futebolística sofrível que está e terminar (onde a nova moda "VAR seletivo" contribuiu para tal) e as várias questões externas que visam o Clube, eis que nos deparamos com uma aparição televisiva supostamente casual de Vieira.Só que essa aparição é tudo menos casual, fazendo parte de uma estratégia de Vieira, com direito a entrevista marcada para a próxima semana e livro prometido possivelmente já no prelo.Apesar de tudo isto, anunciado com uma farronca desmedida, ainda assim LFV não se coibiu, após a conquista da tão almejada Youth League, de surgir desde já a dar palpites acerca do Clube, com críticas ao desbarato e, como não podia deixar de ser, a engrandecer-se ao minimizar os outros (nomeadamente Rui Costa).Apesar de lamentável, esta pequena aparição de Vieira revelou três questões essenciais:Primeiro, mostrou que a intervenção acabou por ser na realidade um "teaser" de lançamento para a tal entrevista prometida, ao estilo de novela brasileira (eventualmente influência dos ares de onde se encontrava quando falou).Por outro lado, deixar-nos-á a todos mais descansados o facto de ter feito essa intervenção precisamente no Brasil, eventual sinal de que agora que já não trabalha de borla no Benfica, haverá possivelmente quem lhe pague condignamente para não ter mais problemas financeiros conforme revelou publicamente no Parlamento.Por último, mas não menos importante, a sua atitude foi tão mesquinha que apenas contribuiu para criar uma ideia generalizada de pulhice a quem o ouviu.Basta de paninhos quentes ou eufemismos para o comportamento de Vieira! Está na hora de a direção e estrutura do Benfica perceber isso e assumir-se. Todos sem excepção! Porque há alturas na vida que temos de decidir de que lado estamos e não podemos permanecer "em cima do muro".Imagino que no Benfica haverá quem sustente que visar Vieira acaba por prejudicar o Benfica, mas o silêncio e a inércia podem ser tão ou mais penalizadores para o Clube.Por esse motivo, quem no Benfica se sinta ainda perto de Vieira (seja a que nível for) ou não se sinta capaz de o visar directamente (o que será entendível pois a maioria foi levada para o Benfica pela mão de Vieira) deverá sair rapidamente pelo seu próprio pé (ou ser convidado a tal, se necessário). Em suma, e usando um provérbio popular, "não se pode ter sol na eira e chuva no nabal".Não podemos esquecer que grande parte da estrutura do Benfica entrou com Vieira e esteve ao lado (ou por baixo) de LFV. Urge por isso que não sobrem dúvidas de que lado estão e cabe a Rui Costa o primeiro passo nesse sentido. Porque o único lado aceitável é estar ao lado do Benfica e dos seus interesses.O Benfica tem de agir firmemente para colocar Vieira no seu devido lugar, cortando-lhe assim as vazas (sendo uma expressão ligada a jogo de cartas, certamente entenderá) de quem ainda ambiciona voltar ao Benfica.Para tal, para além do que referi, creio ser essencial que a direção do Benfica tome as seguintes medidas:- Constituir-se como assistente nos processos em que possa ter sido lesado, mormente no processo em que Vieira é arguido. Pese embora os motivos avançados para não o ter feito, é evidente que, até do ponto de vista simbólico, a direção do Benfica tem o dever de o fazer;- Negociar com o denominado "rei dos frangos" a compra das suas acções da SAD do Benfica e ganhar a independência (de Vieira e de esquemas palacianos), permitindo assim que não existam "cavalos de troia" (pelo menos assumidos) e permitindo também que futuramente possamos estabelecer eventuais parcerias de forma independente;- Terminar e revelar os resultados da anunciada auditoria (que espero que estejam apenas a aguardar o final do campeonato para serem revelados).- Definir uma estratégia de comunicação específica para as investidas que Vieira (que está longe de estar sozinho) fez e continuará a fazer contra o Benfica (a seguir à entrevista vem pelo menos o livro, portanto é necessário o Benfica estar preparado desde já);É com profunda tristeza que um sócio do Benfica se vê a escrever estas linhas acerca de um antigo presidente que considero ter sido um dos mais importantes da história do Benfica. Mas, infelizmente, ao achar-se maior que o Clube, Vieira revela que nunca teve a verdadeira noção da grandeza do Benfica. E isso é imperdoável.E será precisamente por isso que Vieira, podendo ter ficado com o seu nome gravado com destaque na História do Glorioso, daqui a alguns anos não passará de uma nota de rodapé, sendo por isso essencial que seja desde já colocado no seu devido lugar.