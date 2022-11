O último tango em Paris de Domingos Soares de Oliveira

Foi recentemente notícia o facto de DSO ter perdido a compostura e verbalizado o seu descontentamento de forma pública e audível por não ter ficado sentado na fila da frente do camarote no Parque dos Príncipes.A notícia não deixa de causar surpresa por vários motivos, dos quais sobressai estarmos perante uma manifestação pública de desagrado por parte de DSO, alguém visto como cerebral e avesso a precipitações.Sem prejuízo do que se dirá em seguida, reconhecer o contributo e capacidade de DSO para a modernização de um Benfica, à data da sua entrada, desorganizado e com tiques de amadorismo, é um exercício simples e objetivo. A entrada de DSO ajudou a profissionalizar o Benfica e auxiliou na recuperação do prestígio abalado.Creio ser também evidente e reconhecido, dentro e fora no país, o facto de DSO ser um homem bastante inteligente e hábil. Não raras vezes, e na opinião de muitos com quem se foi cruzando, foi (e continuará a ser) "a pessoa mais inteligente da sala".Dito isto, em meu entender, a situação ocorrida no camarote do Parque dos Príncipes demonstra (ou apenas comprova) que o ciclo de DSO no Benfica está a terminar. Creio que DSO saberá isso e o Benfica (leia-se Rui Costa) também o deverá saber.Em relação concretamente ao sucedido, DSO, mais do que ver o jogo (ou o Benfica), quereria possivelmente sentar-se junto de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da ECA (a associação de clubes europeus onde DSO tem prestígio). E foi precisamente perante tão badalado anfitrião que DSO se terá sentido "diminuído" pelo Benfica, o que terá levado ao tal descontrolo público pouco expetável da sua parte.Esta situação indicia que algo estará a mudar (ou pelo menos para mudar) no Benfica e que, aparentemente, DSO não está confortável nem preparado para aceitar tal mudança interna. Na prática, DSO enquanto CEO da SAD, sempre foi tido como a pessoa com mais poder no Benfica e a situação do camarote em Paris, sendo um pormenor, teve o condão de despoletar algo que no Benfica não existia: contrariar a vontade de DSO e, assim, desafiar o poder instalado.Perante tudo isto, quando li a notícia, veio-me à memória o filme de Bernardo Bertolucci "o último Tango em Paris", que me foi dado a conhecer (como tantas outras coisas) pelo meu avô Fernando, anunciando-me a película como uma verdadeira obra-prima revolucionária.Não querendo naturalmente fazer um paralelismo entre DSO e Marlon Brando (no filme "Paul"), a verdade é que o filme aborda uma paixão improvável entre desconhecidos, com pouco em comum, a qual se tornou numa relação intensa e quase obsessiva (como o Benfica e DSO em 2004).E a relação assim se foi mantendo até que a outra parte (Maria Schneider "Jeanne") descobriu facetas até então desconhecidas acerca de Brando, desencantando-se com o que soube e pretendendo, por esse motivo, romper com a relação.Daí em diante, a relação foi-se deteriorando com Marlon Brando a não aceitar o final da mesma, pretendendo-a manter "a todo o custo" (eternizado numa cena impactante que proibiu o filme em vários países) e que conduziu a uma tragédia no final.Creio que é apenas natural, como sucede no finar de qualquer relação intensa e profícua para ambas as partes, que a despedida nunca seja fácil, existindo dúvidas ou hesitações perante recordações de um passado conjunto e a inevitável dúvida se irão ficar melhor após o fim da relação.Somos todos humanos e, nessa condição, teremos já vivenciado algo similar, seja a nível familiar, amoroso, profissional ou de qualquer outra natureza, sendo que conseguimos recordar a dificuldade do "adeus", sobretudo perante uma relação sedimentada no tempo. E, no caso de Benfica e DSO, foram cerca de 18 anos.Aquilo que espero, enquanto benfiquista, é que o final desta relação não seja trágico, como o de Brando e Schneider; fazendo votos para que Benfica e DSO saibam respeitar o que tiveram em comum e que a ambas as partes aproveitou. Dessa forma, todos saem a ganhar. Com elevação e naturalidade de uma relação desgastada e com ambos os intervenientes a precisarem de algo novo.E, também relevante, é que essa separação seja uma decisão conjunta e não precipitada por quaisquer eventuais acontecimentos externos à vontade dos intervenientes que venham a suceder ou por quaisquer superstições futebolísticas. É tempo de termos um Benfica preventivo e não reativo em decisões de fundo.DSO e o Benfica (Rui Costa) já se terão apercebido de que é tempo de terminar a relação. DSO já não apaixona o Benfica e saberá que já não é visto como insubstituível. E, da parte de DSO, este não aceitará deixar de ser o lado dominante da relação…Dito isto, o episódio do camarote revelou uma faceta exasperada de DSO que não é habitual, quiçá denotando surpresa com aquilo que o Benfica lhe terá querido ou conseguido finalmente demonstrar: que a relação entre ambos não tem futuro, existindo apenas tempo de um último Tango em Paris antes de cada um seguir o seu caminho…Saibam então os intervenientes constatar o óbvio e, de parte a parte, entendam a expressão inequívoca e apropriada à situação: "The End"!