Quo Vadis Jesus?

O passado é inútil como um trapo.

E já te disse: as palavras estão gastas.

Adeus.

Após a vitória frente ao Dínamo Kiev e a importante passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, a questão "Para onde vais, Jesus?" revelou-se de tal forma, que surge hoje como "o elefante no meio da sala" da vida do Benfica.Confesso que não tenho memória de uma reação tão adversa do Estádio da Luz a uma vitória, sobretudo com a importância por todos reconhecida.O motivo é naturalmente o desconforto provocado por Jorge Jesus na nação benfiquista e que se tem agudizado ultimamente. E, nesse sentido, a vitória da passada quarta-feira é especialmente reveladora por não ser uma "mera" reação (mais ou menos habitual na realidade do futebol) ao insucesso desportivo, mas antes algo mais profundo e endémico que sucedeu mesmo durante tão importante vitória.Parece difícil, sobretudo a quem não sabe o que é o Benfica, entender o que se passa…. "Mas porquê, se o Homem é um grande treinador!? E ganhou tantos troféus!? E se percebe tanto de futebol!?" são expressões argumentadas amiúde para questionar/retorquir perante os anticorpos que Jorge Jesus indubitavelmente criou nos adeptos do Benfica.Poucos serão os benfiquistas que não reconhecem qualidades técnicas a JJ e profundo conhecimento de campo e do jogo. Poucos serão também os benfiquistas que não estão gratos a Jesus pelos troféus conquistados e pelo melhor futebol praticado nos últimos 30 anos pela equipa de futebol do Benfica. Eu faço parte daqueles que reconhecem tudo isto.Contudo, há algo que carateriza o Benfiquista e que se traduz naquela convicção de que o Benfica é (e tem de ser) modelo, exemplo de conduta e de orgulho na sua simples referência, em qualquer ocasião. E tal desiderato vai muito para além do futebol.A emoção única associada a palavras como "Glorioso", "Mística" ou "Manto Sagrado" é um fenómeno muito próprio de paixão por um Clube, mas sobretudo por um Ideal. E um Ideal com quase 120 anos de existência tem necessariamente de se adaptar ao passar do tempo, mas não pode, a qualquer custo, subverter a sua essência. Daí ser um Ideal e não uma "mera" ideia ou conceção, mais ou menos passageira. Por isso atravessou gerações e deverá perpetuar-se para gerações vindouras.Cresci com "gente feita" a emocionar-se ao falar do Benfica. Não propriamente de vitórias ou conquistas (e felizmente são imensas), mas sobretudo de certos gestos, atitudes e pormenores associados à vida do Benfica - dentro e fora de campo - que me fizeram ter a certeza que era "desta cepa" de que era feito. Aquele arrepio e sentimento de pertença a um Ideal positivo que nos orgulha em ser do Benfica.Dito isto, um treinador do Benfica (sobretudo o da equipa de futebol), enquanto seu representante, tem necessariamente de personificar esse Ideal. Isso exige desportivismo, correção, educação e uma forma de estar "à Benfica". E isso não pode ser visto como uma fraqueza ou significar menor competitividade (a qual é evidentemente essencial).E é precisamente neste "campo" que JJ não é o treinador que o Benfica precisa. Jesus contraria de forma cada vez mais evidente esse Ideal com quase 120 anos. Os exemplos são numerosos e por demais evidentes. Digamos eufemisticamente, e apenas como exemplo, que qualquer treinador que utilize (e destaque) habitualmente o pronome pessoal "eu" ao invés do "nós", não representa a nação benfiquista ou tão pouco o lema sagrado do Clube.O adepto do Benfica tem orgulho no Clube. Tem orgulho na equipa. Mas infelizmente, julgo que talvez seja sobretudo este o motivo pelo qual não tem actualmente orgulho no seu treinador. E isso não tem a ver com resultados, como se viu na quarta-feira. Nem com "exibições". Neste aspeto, pese embora o facto de as exibições futebolísticas da equipa não serem ultimamente de encantar, as exibições que actualmente os benfiquistas têm mais dificuldade em aceitar são as que o "mister" tem protagonizado com regularidade…A outrora relação reciprocamente profícua entre SLB e JJ é hoje uma miragem e não faz sentido para qualquer uma das partes. É como que uma recordação de uma grande paixão a qual, passado aquele encantamento inicial, se esfumou com o passar do tempo, precisamente quando os intervenientes se conhecem e revelam até à sua "essência".Esta situação evidente para os benfiquistas traz-me à memória o fabuloso poema de Eugénio de Andrade, denominado "Adeus", que termina desta forma:Dito isto, importa afastar com veemência os profetas da desgraça. O Benfica não está em crise, pelo que deverão procurar pregar em outras paragens.O Benfica também não está dividido. Estamos unidos. Devemos estar. Existe uma direção recém eleita que tem o apoio e confiança da maioria dos benfiquistas e a legitimidade democrática de uma vitória eleitoral muito expressiva. O benfiquista sabe que "Roma e Pavia não se fizeram num dia", embora não esqueça a importância de tomar decisões de forma clara.Nesta conformidade, independentemente da resposta à pergunta "Para onde Jesus vai?" importa sobretudo que se decida já que Jesus não fica (para além do final da época).E essa decisão não deve depender de resultados ou exibições da equipa até ao próximo mês de Maio (oxalá sejam excelentes), mas alicerçar-se na falta de perfil de Jesus para representar o Benfica e os seus valores centenários. E, por isso, deverá ser igualmente irrelevante para a decisão, para onde Jesus vai (ou possa ir).Uma decisão que se me afigura evidente, sem dramas, que deverá ser concretizada sempre com elevação, respeito e tranquilidade, mas com a clareza de que o Benfica precisa de construir o futuro.E se Jesus foi passado e é - por ora - presente, não será futuro para o Benfica.