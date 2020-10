Realizam-se na próxima 4ª feira, dia 28 de Outubro, as eleições para os órgãos Sociais do SLB.





Em nome do movimento BENFICA BEM MAIOR, venho apelar a todos os benfiquistas para que vão votar. Quanto mais participadas forem as eleições mais tem o Benfica a ganhar.No BENFICA BEM MAIOR, há muito que decidimos que cada pessoa vota no candidato que entender. Importante mesmo é votar.Nunca escondemos o nosso propósito. Desde o início do movimento que temos sido transparentes! Basta ler os documentos que publicamos, atender às intervenções que fizemos na comunicação social e reter as conversas que tivemos com alguns dos candidatos.Neste Grupo, todos estão identificados pelo nome e número de sócio. As funções, a formação académica e a experiência profissional são de cada um. Cabe a cada um colocar as mesmas ao serviço da construção dum BENFICA BEM MAIOR.Aqui, em benfiquismo somos todos iguais!Fizemos uma leitura diferente destas eleições.Entendemos que não era o nosso tempo de apresentar ou apoiar candidaturas.Afirmámos que preferíamos preparar-nos para no futuro apresentar aos sócios do Benfica uma opção sólida, bem preparada, que conheça o clube e a sua organização, que procure ajudar na mudança geracional pela qual o Benfica, como todas as grandes empresas, terá que passar.Deixámos claro, desde o início, que estávamos abertos a colaborar com a Direção e com as várias candidaturas se assim o desejassem. O nosso Manifesto e o Documento com os 5 Eixos para a Estratégia de desenvolvimento do SLB forem em consequência entregues à Direção do SLB e às várias candidaturas existentes na altura.Procedemos assim para que todos os interessados pudessem, caso assim o entendessem, aproveitar, utilizar e criticar as nossas ideias para o Benfica.Vimos com satisfação que algumas ideias foram acolhidas em programas de candidatura apresentados posteriormente, assim como nós adotamos algumas de programas que tinham sido publicados anteriormente.Registamos com agrado o acolhimento que a candidatura de Luís Filipe Vieira deu às nossas ideias, expressando publicamente a vontade de contar com a nossa colaboração caso seja eleito.Desde sempre afirmámos a nossa disponibilidade para trabalhar com quem venha a ganhar as eleições. É o que faremos se nos for solicitado.Mas continuaremos, através do trabalho dos vários grupos especializados que criámos, a procurar ajudar o Benfica na missão a que nos propusemos de trabalhar para construir um BENFICA BEM MAIOR.Esperamos continuar a crescer em número de colaborações e em novas ideias para apoiar o nosso Benfica. Até as eleições foi tempo de preparação das bases que nos permitirão crescer e ser cada vez mais uteis ao clube.Todo o trabalho que fizermos será disponibilizado ao SLB e aos Benfiquistas.Importa referir, que todas as pessoas que colaboram no BBM fazem-no graciosamente, com dedicação impar ao clube.Aproveito, igualmente, para agradecer ao Presidente do SLB e ao Sr. Dr. Domingos Soares de Oliveira a disponibilidade que tiveram, para esclarecer as questões que lhes colocámos (e foram muitas) para podermos desenvolver o nosso trabalho.Ao longo do período eleitoral mantive duas conversas sobre o Benfica com o Sr. Dr. Noronha Lopes e algumas conversas com o Dr. Rui Gomes da Silva e o Dr. Paulo Marcos. A todos agradeço a disponibilidade que tiveram para connosco.Numas eleições tão concorridas é difícil que as campanhas não sejam, uma vez ou outra, demasiado agressivas. A nossa convicção, expressa desde o início, entende que campanhas negativas não compensam. Escrevemos isso mesmo no nosso Manifesto.Apesar das restrições resultantes da pandemia, a duração da campanha e o recurso aos media digitais e tradicionais para complementar a campanha pessoal dos candidatos, foi suficiente para que todos pudessem expor as suas ideias.A democraticidade que caracteriza o SLB sai enriquecida quer pelo número de candidaturas quer pelo conjunto de ideias que vieram a debate para a construção dum futuro melhor, para as quais também contribuímos.Tal como nas grandes organizações e nas grandes empresas, no Benfica é necessário preparar a sucessão. Mas preparar a sucessão é muito mais que escolher o sucessor. Nas empresas tradicionais, indica-se um sucessor que os acionistas confirmam, elegem ou não.No Benfica será sempre dos sócios a última palavra, qualquer que seja a preferência de quem sugere.Para terminar reitero alguns dos temas e linhas de orientação que consideramos mais importantes para o futuro desportivo e financeiro do clube e do grupo empresarial do SLB:1. Manter o primado dos resultados desportivos sobre os resultados financeiros, criando e mantendo um círculo virtuoso entre ambos. O propósito principal do clube são os resultados desportivos com destaque para o futebol. No mundo competitivo de hoje sem bons resultados financeiros não há bons resultados desportivos. Há que colocar os segundos ao serviço dos primeiros, sem hesitações nem equívocos;2. A Internacionalização será o principal vetor de crescimento em todas as áreas do Clube e do Grupo, (a começar pela obtenção de performances desportivas compatíveis com a ambição de crescimento internacional), passando retenção e contratação de talento, e a manutenção de equipas competitivas. Mas também pelo aproveitamento do novo quadro competitivo da UEFA que se prevê entrar em vigor até 2024 e das oportunidades no digital.3. O crescimento no digital, o aparecimento de novos operadores (Amazon/Netflix/Facebook/Google/etc…), adepto/sócio digital, Gaming, segmento jovem, novos modelos de monetização, pricing e negociação de direitos;4. Aposta forte no desporto feminino (futebol e modalidades);5. Adoção de novos princípios de gestão que incorporem o conceito de criação de "valor partilhado" (shared value) e a adoção de práticas ambientais e sociais de excelência, designadamente através do melhor aproveitamento da Fundação do Benfica dotando-a dos meios necessários (ESG). Adoção/reforço dos princípios de transparência e boa governação empresarial e implementação da área de "compliance". A atração de públicos mais jovens passa também pela defesa de valores e a adoção de princípios com que se identifiquem.Antes de terminar desejo uma rápida recuperação ao nosso capitão André Almeida.E todos no BENFICA BEM MAIOR desejamos que o Benfica continue a ganhar.CARREGA BENFICA!João Braz Frade, Sócio n.º 5197