Recentemente li uma notícia sobre um "tweet" que o CF "Os Belenenses" colocou a felicitar a promoção do Lank Vilaverfense à Liga Portugal 2, após ter vencido o B SAD, que foi assim despromovido para a Liga 3.Quem segue o "futebol" com atenção em Portugal, por certo se lembra do histórico administrativo que existiu entre o CF "Os Belenenses" e o B SAD, após a divisão entre o clube e a SAD em 2018 e que provocou o corte de todas as relações institucionais e desportivas, culminando em ações judiciais que só foram decididas pelo Tribunal em 2022.Quando vi o título da notícia: "A provocação do Belenenses ao B SAD após a descida à Liga 3" e li o conteúdo da mesma: "o emblema do Restelo lançou mais uma ‘acha para a fogueira’ na guerra entre os dois clubes", e sendo eu Embaixador do PNED, lembrei-me logo desta fantástica pergunta: "Mas afinal, o que é a Ética?".Se lermos o "tweet" de uma forma neutra (sem conhecer o "passado"), não se vai interpretar que foi feita uma provocação, se o lermos de uma forma negativa (tendo a noção do "passado" e considerando o "futuro"), vamos interpretar como uma provocação e se o lermos de uma forma positiva (tendo a noção só do "presente" e considerando o "futuro"), vamos interpretar como uma felicitação a uma promoção aos campeonatos profissionais."A Ética é o conjunto de valores e princípios que todos usamos para decidir as 3 grandes questões da vida que são: "Quero", "Devo" e "Posso". Existem coisas que eu quero mas não devo, existem coisas que eu devo mas não posso e existem coisas que eu posso mas não quero".A "Ética" é definida através dos princípios da sociedade e a forma como e quando "comunicamos" vai estar sempre exposta a interpretações neutrais, positivas e negativas, pelo que todos os processos de comunicação (individuais ou colectivos) são cada vez mais importantes para a imagem das organizações e a forma como querem ser reconhecidas pela sociedade.