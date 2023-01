Golfe não é um jogo

Com o regresso do golfe ao movimento olímpico, em 2016, o golfe passou a ser visto como uma verdadeira modalidade desportiva e não apenas como um jogo.É verdade, também, que o efeito de Tiger Woods, sobretudo desde 1997, foi determinante na forma como o golfe era percepcionado por todos aqueles que consomem "desporto" através dos vários meios de comunicação. O jogador de golfe passou a ser visto como um atleta cuja fisionomia é adequada às exigências do alto rendimento e isso não foi fruto do acaso.Os atletas de golfe passaram a incluir nos seus processos de treino mais áreas alem da técnica. Essa, ainda que muito importante, é apenas uma parte de um todo que contribui para os resultados de excelência. As exigências físicas e psicológicas são extraordinárias para atletas que competem mais de 30 semanas por ano, incluindo muitos milhares de quilómetros de viagens, aeroportos, jet lag, etc…Uma preparação adequada é cada vez mais importante no desenvolvimento do processo desportivo com vista ao alto rendimento. Uma abordagem holística ao treino desportivo é hoje norma, quer para atletas, como para as federações que desenvolvem programas de excelência para os seus amadores de elite e jovens profissionais.Os campos de treino de algumas federações são verdadeiros centros de investigação, onde a mais recente tecnologia e os técnicos mais capacitados estão ao dispor dos melhores jogadores de cada país. Esta abordagem reflecte-se, inevitavelmente, nas classificações e resultados destes países, tanto no panorama amador, como profissional.Estes centros de treino podem ser excepção no meio do golfe, mas são regra geral na maioria das modalidades desportivas. Aquilo que orienta o treino não é a intuição, mas uma base científica suportada por dados concretos.Este tipo de treino – com equipas multidisciplinares e acesso a tecnologia de ponta – apenas é, geralmente, implementado quando um atleta profissional reconhece a necessidade de melhorar todas as áreas do seu jogo – condição física, técnica e mental – e assim assegurar o seu sucesso numa modalidade em que os resultados e a sua sobrevivência enquanto atleta dependem exclusivamente de si.Embora tarde, chegou o momento de começar a encarar o processo de treino no golfe nacional como um sistema que contribui para o alto rendimento dos atletas, com especial enfoque no panorama internacional.Esta abordagem está agora a ser implementada no Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Golfe, sito no Jamor, dotado de equipamento tecnológico de ponta de apoio ao treino e que inclui técnicos das várias áreas do treino, tal como a BIOMECÂNICA, CONDIÇÃO FISICA, PSICOLOGIA DESPORTIVA, MENTAL COACHING, NUTRIÇÃO, PLANEAMENTO E PERIODIZAÇÃO DO TREINO e TÉCNICA.A falha de um ou mais componentes da abordagem multidisciplinar diminui o desempenho do atleta e, consequentemente, condiciona o sucesso do jogador. Assim, mais que memorizar um elevado número de regras e acções, é fundamental que os atletas desenvolvam a capacidade de observar as informações que o ambiente lhe fornece, de modo que lhe indiquem o melhor caminho para uma performance de excelência.Este sistema de treino deve começar a ser implementado o mais cedo possível por forma a incutir nos atletas o espírito necessário para que estes possam estar dotados de ferramentas idênticas, ou até melhores, à dos atletas com quem competirão no panorama internacional, aquele que deve ser o palco de excelência para os melhores golfistas.A preparação destes atletas visa a performance de excelência em campeonatos da europa, campeonatos do mundo e em competições internacionais de prestígio. É só através desta via que poderemos almejar ter atletas profissionais a conquistar títulos com regularidade nos principais circuitos profissionais e jogos olímpicos.O golfe já não é um jogo. É uma modalidade desportiva complexa que exige uma mudança de paradigma – da formação ao alto rendimento –. Não podemos continuar a hipotecar o sucesso de mais gerações de jogadores com grande talento.