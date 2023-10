O pior momento de Abel Ferreira

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em novembro de 2020.Ganhou seus seis primeiros jogos e, ao perder, tinha pela frente as meias finais da Libertadores e Copa do Brasil.Ganhou as duas disputas e os dois troféus.Viveu maus bocados em 2021, ao perder o Paulista para o São Paulo e não ser forte o suficiente para alcançar o Atlético-MG, no Brasileiro. Por duas vezes, teve três derrotas consecutivas.Ganhou a Libertadores pela segunda vez seguida e tudo ficou em paz.Desta vez, seu Palmeiras tem três revezes consecutivos no Brasileirão e cinco partidas sem vitórias, somados os confrontos contra o Boca Juniors, que eliminou os palmeirenses nas meias finais da Libertadores.Diz-se palmeirenses. Abel perguntou logo na chegada se o certo era palmeirista, como sportinguistas, portistas ou benfiquistas.Logo aprendeu.O que está a aprender agora é que há momentos de dificuldade extrema, em que, algumas declarações, há de se evitar. Na quinta-feira, após empatar com o Boca e perder nos pênaltis, disse: "A imprensa brasileira é conhecida em todo o mundo por isso. Vocês, ficam chateados quando dou respostas diretas, que é minha forma de ser, e vocês às vezes insultam os treinadores e isto não é agredir. É opinião. Querem que eu diga que o responsável pela derrota sou eu. O responsável sou eu."Três dias depois, após a derrota para o Santos, afirmou que não quis referir a toda a imprensa, apenas a parte delas, os chamados blogueiros.Abel é um treinador muito querido pelos adeptos.Culpa-se o diretor esportivo, Ânderson Barros, culpa-se a presidente, Leila Pereira, e Abel está com toda a permissão. Ainda que, pela primeira vez em três anos, tenha-se apontado para possíveis erros de escalação.Contra o Boca, Abel preferiu os jogadores experientes aos jovens. Questionado sobre a melhora da equipa com os que vieram da formação, disse que não foi por causa dos meninos, mas da mudança de sistema que fez.Contra o Santos, mexeu outra vez no sistema e também nos nomes. Em vez dos experientes, pôs os "moleques" a jogar.Não foi só o sistema que melhorou a equipa no segundo tempo contra o Boca, pois...Pela primeira vez em sete anos, o Palmeiras luta pela classificação para a Libertadores. O Bragantino está em segundo lugar. É como se o Benfica, ou o Porto, estivesse ameaçado de não ir à Champions League por causa da grande campanha do Estoril.É o pior momento de Abel desde que chegou ao Brasil.