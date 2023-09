Técnicos no Brasil tratados com falta de respeito

O campeonato do Brasil iniciou-se com um recorde: 10 técnicos estrangeiros. Destes, sete portugueses. No final do primeiro turno, eram 13 os internacionais, sete de Portugal. Já na segunda volta, Pepa foi despedido do Cruzeiro e Renato Paiva pediu para sair do Bahia. Bruno Lage, substituto de Luís Castro no Botafogo, colocou seu cargo à disposição, depois de receber críticas fortes pela desclassificação da Copa Sul-Americana.Não há uma crise formal, mas pode perceber-se que Portugal está a descobrir a falta de educação do futebol do Brasil. Seja pelas trocas constantes, sem respeito às etapas de trabalho, seja pelos xingamentos das bancadas. Renato Paiva é o último símbolo deste momento.Alguém dirá que os mais bem sucedidos treinadores de Portugal estão em outros sítios, como José Mourinho em Itália e Marco Silva em Inglaterra. Renato Paiva é um exemplo do que incomoda alguns dos técnicos atualmente. Há três semanas, houve um embate com um radialista baiano chamado Jaílson Baraúna. Num programa de TV, Baraúna chamou Paiva de "cobarde e malcriado." Paiva não gostou. Ao escutar uma pergunta em conferência de imprensa do citado radialista, que o elogiava após vitória do Bahia sobre o Bragantino por 4 x 0, Paiva reagiu: "Aqui tu não ages da forma como fazes no teu show na televisão."Renato Paiva demitiu-se do Bahia argumentando não poder aceitar falta de respeito: "Não estudei para isto." Criticado por parte dos adeptos por não pôr em campo o avançado Luciano Juba, contratado na mesma semana, reagiu e afirmou: "Os adeptos não percebem mais futebol do que os treinadores."Os ultras do Bahia criaram uma faixa com o rosto de Renato Paiva envolvido em orelhas de burro. "Não aceito falta de respeito", disse o técnico ao pedir para ir embora. Os jogadores pediram sua permanência, Renato Paiva adiou a decisão em três dias e finalmente confirmou que não aceitaria permanecer nesta condição.Abel Ferreira já foi acusado de ter "atitude de colonizador." O que seria isto? Luís Castro saiu do Botafogo em primeiro lugar na classificação. Acusado de ser mercenário por aceitar oferta do Al Nassr, da Arábia Saudita, disse que o dinheiro é importante. "O que sempre quis na minha carreira foi reconhecimento. Ser convidado pelo melhor do mundo é ser reconhecido". Tratava-se do telefonema de Cristiano Ronaldo a convidá-lo para o AL Nassr.Bruno Lage também não reagiu bem às críticas: "Pessoas estão a apenas para o meu percurso aqui no Botafogo." O incómodo de Lage parece menos justificado do que o de Paiva. Não foi só Bruno Lage quem escalou reservas na Copa Sul-Americana. O clube decidiu por esta estratégia desde o início.Não se trata de desrespeito aos portugueses, mas da impaciência e falta de compreensão de todo o futebol brasileiro. Após a classificação do Corinthians contra o Estudiantes, da Argentina, jogando mal e sofrendo seis bolas nos postes, Vanderlei Luxemburgo foi questionado se deveria sentir vergonha da maneira como a equipa avançou.Na época passada, o campeonato brasileiro teve 28 mudanças de técnicos em 38 jornadas. Na atual, já são 18 trocas em 22 jornadas.