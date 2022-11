Como o Portugal-Uruguai de hoje é transmitido na RTP, o Ministro da Cultura vai assistir ao jogo?O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na mesma semana em que foi aprovado o vergonhoso orçamento do seu ministério para 2023, insultou todos os portugueses pela forma como falou da nossa seleção nacional.O seu orçamento da Cultura é vergonhoso porque tem 760 milhões de euros para despesa e gasta 256 milhões na RTP (33,7%), 378 milhões (50%) em gastos correntes (despesas com pessoal, aquisição de serviços e juros), destinando apenas 126 milhões de euros para o que realmente interessa - pouco mais de 16%!. À RTP, atribui mais do dobro do dinheiro do que à Cultura!O ministro da RTP, em vésperas da atribuição pela FIFA da organização do Mundial 2030, afirmou que tem um "ceticismo profundo e estrutural contra as instâncias que dirigem o futebol mundial". Se acreditássemos no que insinua, e sendo ministro, teria de lhe ser perguntado se corromper os dirigentes da FIFA continua a ser forma de se ganhar a organização do mundial.Muito mais grave, o ministro da RTP diz que o seu lugar no futebol não é no Qatar, é no Estádio da Luz. Considera o SL Benfica mais importante que a Selecção Nacional e põe a cabeça de fora para promover a sua futura candidatura a presidente do SL Benfica, procurando agradar aos mais fanáticos dos ultras. Com o mesmo perfil, o antigo ministro Rui Gomes da Silva teve 1% dos votos quando se candidatou a presidente do SL Benfica, talvez tenha um bocadinho mais.Estando confrontados com uma crise financeira e social profunda, espero que o Ministro da RTP privatize a RTP1 em 2023 e redirecione os 256 milhões de euros anuais para a Cultura e aos agentes culturais que mais precisam. Tem de se abstraír de ter sido muitos anos comentador remunerado da RTP e assumir que 256 milhões de euros anuais é demasiado dinheiro para torrar numa estação de televisão que só tem audiências quando transmite jogos de futebol e concursos (isto é serviço público?). Se for capaz de um assomo dignidade e transparência, comece por revelar publicamente quanto dinheiro lhe foi pago pela RTP até hoje (RTP, isto é, os contribuintes).E que o Sr Presidente da República, fiscalize o mais cedo possível o que se propõe o Ministro da RTP fazer "discretamente" - "a devolução de obras de arte aos países de origem", isto é, obras de arte que o ministro considera que Portugal roubou ao Brasil e aos PALOP, o que vai resultar em enorme divisão, controvérsia e crispação na sociedade portuguesa. Isto, num momento em que precisamos de debater como saír da profunda crise que por razões externas estamos a viver e que tantas dificuldades está a provocar a milhões de portugueses.O futebol é a única fonte de alegria para muitos portugueses. Respeite isso. Foi o futebol, a seleção nacional, jogadores como Cristiano Ronaldo e treinadores como José Mourinho que ensinaram a uma grande parte dos habitantes do nosso planeta, americanos inclusivé, que Portugal não fica em Espanha. E que explica uma boa parte dos milhões de turistas que nos visitam cada vez mais.Força Portugal! Força Seleção Nacional!