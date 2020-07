A vida difícil do leão

As mais recentes vitórias são um bálsamo para os sportinguistas após boa parte da época ter-se revelado penosa. O despedimento prematuro de Keizer e a aposta a destempo em Silas passaram uma fatura desportiva grande. A chegada de Rúben Amorim, por muito que sejam criticáveis os 10 milhões pagos pelo jovem técnico, trouxe uma lufada de ar fresco a Alvalade. Tanto desportivamente, com a série de vitórias assinalável, como no discurso.





Mas a estrutura leonina, no caso Frederico Varandas, Hugo Viana e Amorim, entende que o plantel de momento à disposição – e que tão boa conta está agora a dar do recado, diga-se – não vai chegar para as encomendas. E para a exigência. Em Alvalade não resistem a dizer que vão lutar pelo título, por muito que se olhe para a realidade e ela diga que o recato nas palavras era mais aconselhável. Tanto presidente como técnico sabem que a pressão, o público nas bancadas hostis e uma época carregada de datas não se faz só com miúdos, por muito que a fé neles depositada seja real.É vital que cheguem reforços de qualidade. Como fazê-lo sem dinheiro é complicadíssimo. Mas a verdade é que a argúcia de Varandas, Viana e Zenha será determinante para o futuro de Amorim. Sem ovos não há omeletas, por genial que seja o chef.