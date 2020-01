A todos um bom Natal!

Vamos tentar não pensar no que de mal aflige o desporto português. Pelo menos hoje. Não que os problemas desapareçam, mas a 24 de dezembro temos direito a ser felizes. De pensar em coisas boas. Não só das que nos aquecem a barriga, mais até do que nos confortam a alma. E a verdade é que 2019 se aproxima do fim e este é um ano em que no desporto temos muito a celebrar.

A manchete de Record é feita por um homem dos que têm bons motivos para sorrir. Triunfou com Bruno Lage na Luz, tornou-se a transferência portuguesa mais cara de sempre e enfrenta tudo isto com um sorriso nos lábios, ao lado da mulher que ama e já com troféus tão sérios como o Golden Boy. Um miúdo sem papas na língua e com o mundo a seus pés. Que tenha sorte, porque juízo não me parece que vá faltar a João Félix.

Sá Pinto tem menos razões para celebrar o Natal. Já Rúben Amorim terá certamente vontade de sorrir. Os despedimentos na Liga são em catadupa. Não chegámos a meio do campeonato e metade dos clubes já trocaram de treinador. Os presidentes têm sempre a faca e o queijo na mão. Uns terão razão, outros não. Um abraço ao Ricardo. E sinceros desejos de Feliz Natal a todos os leitores. É uma honra e um prazer fazer este jornal para si.