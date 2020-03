Paulo Bento escreve para Record: o Covid-19

Em finais do ano anterior fomos confrontados com um vírus que começou na cidade de Wuhan, na China, e que se foi propagando pelo resto do Mundo, fazendo várias vítimas e colocando muitos cidadãos em grandes dificuldades.





Infelizmente, um dos países que foi afetado imediatamente a seguir foi a Coreia do Sul, país onde neste momento exerço a minha profissão.Sendo um dos países que sofreram com esta epidemia, foi também um dos que a conseguiram controlar, alicerçado nas medidas que foram tomadas, bem como pelo sentido de responsabilidade do povo coreano, que é um povo respeitador das regras e das autoridades.E como era de prever o impacto que esta epidemia teve no continente asiático, estamos agora a senti-lo na Europa.Como português espero e desejo que todos possamos colaborar da melhor maneira no controlo, ou pelo menos na ajuda, de forma a que este problema não siga crescendo.É nosso dever pensarmos naquilo que podemos fazer para ajudar e proteger os outros, apelando por isso a que sigamos as indicações das autoridades competentes, situação que acredito que já o estamos a fazer.O futebol como uma atividade importante da nossa sociedade e de enorme impacto social deu um bom exemplo de responsabilidade e respeito, por este momento que atravessamos, assim como por aqueles que estão a passarpor dificuldades.Tenho claro que este será um momento que terá consequências a nível desportivo, social e económico, mas também a certeza de que a saúde é o bem mais precioso de todos, e para o qual todos devemos contribuir de forma responsável.Por último, quero deixar um agradecimento a todos aqueles que estão a trabalhar de forma árdua para nos ajudar a ultrapassar este momento da melhor maneira possível.PS: Sabendo da importância que o futebol tem no nosso quotidiano, na paixão que os adeptos têm pelos seus clubes e do desejo que ganhem tanto quanto possível, parece-me descabido que seja importante num momento como este saber qual será a decisão para apurar o campeão.Para mim, a única coisa que importa neste momento é que se salvem vidas e que isto acabe o mais rápido possível.