Corrupção no futebol: Até onde pode ser um desporto fiável?

Recentemente temos lido notícias sobre a manipulação de resultados na Série B do campeonato brasileiro. Os jogadores visados pela investigação têm sobre si a acusação de que receberiam compensações monetárias como cometer penáltis durante as primeiras partes dos jogos.Este tipo de situação leva-nos a repensar não apenas em todas estas fraudes mas também nos erros de arbitragem que podem ou não ser cometidos com intenção. Quantos lances verificamos em jogos que podem ter sido com base negocial e que no final definem jogos e até finais de taças.Há espaço para a manipulação exatamente porque há a crença verificada que as pessoas têm memória curta, os casos são abafados e passam facilmente. Infelizmente há uma probabilidade real de manipular resultados e este tipo de acontecimento pode até refletir na performance dos próprios jogadores. Se refletirmos bem, quantas vezes assistimos a decisões polémicas até em grandes competições e passadas 24 horas já ninguém comenta o assunto?