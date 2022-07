Cortes no Flamengo

Parece que o Clube de Regatas do Flamengo está a renovar a casa. Alguns cortes já estão a acontecer desde a crise pós Renato Gaúcho com as derrotas. Não apenas os excessos foram sendo removidos, como também cortes desde designer a operadores.Haverá também cortes no orçamento a partir de agosto na Fla TV, que com uma programação não muito convincente não se renovou, ou melhor, inovou. Contratos não serão renovados e, por isso, a equipa será reduzida.