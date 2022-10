Futebol Amador: Estádio do Corinthians apaga as luzes na final da Copa do Brasil

A equipa do Flamengo ia bater o pontapé de canto e a luz apaga!Esta situação é típica daqueles jogos bizarros na América do Sul, mais na década de 90, mas não no Brasil! Este tipo de acontecimento devia envergonhar o futebol que se diz profissional e que movimenta milhões! Não podemos ficar impávidos a este tipo de acontecimentos, não estamos em campeonatos amadores, não estamos num jogo de vale tudo!O golo até entrou, mas o jogo já tinha sido parado. Apagar a luz para garantir um empate! Já para não falar do lance do Leo Pereira em que a bola tocou na mão.A equipa do Flamengo é melhor em elenco, mas numa final, a vontade sempre pesa. O Flamengo dominou o jogo, mesmo sendo em São Paulo, na casa do Corinthians. Mas já era de se esperar. Os números revelam a realidade do jogo. Mais posse de bola, maior número de finalizações, mais oportunidades criadas!O último jogo da final será no Maracanã e como de costume, estará lotado. Não acredito que as luzes serão apagadas por lá, nem que um gandulo irá segurar a bola ou que o cai será determinante para o resultado desta vez.O Flamengo já está com um pé na vitória! Só depende da equipa manter um futebol, mesmo que mediano para levar esta taça. Até porque a equipa tem grandes nomes, mas em campo não é nada comparado com 2019.