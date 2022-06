Jovem brasileiro chama atenção do Benfica de Portugal

O jovem brasileiro que já passou pelo profissional, se destacou e atualmente defende a equipe sub-20 do Santos, Renyer, 18 anos, já está na mira de clubes europeus e pode ser uma das próximas grandes contratações do gigante português Benfica.O atacante, que é canhoto, vem despontando como um grande goleador do alvinegro praiano e, além do porte físico, tem trabalhado a questão mental e comportamental de forma bem significativa, o que lhe credencia a brevemente explodir como um dos grandes nomes do Brasil em terras estrangeiras.Renyer sempre foi uma das promessas da base santista. Em 2020, ele foi promovido ao profissional pelo técnico Jesualdo Ferreira com 16 anos, seis meses e 16 dias. E estreou na equipe principal em uma vitória do Santos sobre a Internacional de Limeira por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista daquele ano.Atualmente ele é o artilheiro da equipe sub-20, com seis gols em três jogos. O jovem é titular absoluto da equipe comandada por Orlando Ribeiro.Renyer é assessorado pelo experiente empresário do futebol, Emerson Zulu, que já tem mais de 10 anos de atuação no mercado. O destaque dessa parceria é justamente a preocupação de Zulu em manter os seus jogadores em alto nível não só fisicamente. A prova disso é o trabalho mental que está sendo feito pelo especialista Lincoln Nunes, que integra a equipe do empresário.A minha visão de futebol me faz crer que, pelo destaque e bom momento que o jogador atravessa, não vai demorar muito para que outros clubes além do Benfica busquem sua contratação. Zulu me revelou que o clube português tem grande estima pelo atleta, mas que também clubes da Premier League, como por exemplo o Leeds United, já destinaram boas referências ao jovem brasileiro.Então, a oportunidade do Benfica trazer o brasileiro é esta. Mas, para além disso, é preciso pontuar que Renyer já vem mostrando uma personalidade que se assemelha aos objetivos do time português. Atualmente, um goleador jovem, técnico, canhoto e de muita força física, poderia ser de grande benefício para o clube.E aí, torcedor? Já passou da hora da contratação ser fechada? Cenas para os próximos capítulos...