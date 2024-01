Morre Mário Jorge Lobo Zagallo aos 92 anos

Um dos maiores nomes da história do Flamengo, Mário Jorge Lobo Zagallo, faleceu hoje, aos 92 anos.O seu legado jamais será esquecido, assim como seu o amor pelo desporto e pelo Flamengo, o seu clube do coração.Ele compreendia profundamente o clube e entregava-se de corpo e alma nos jogos. Enquanto jogador, ele conquistou o tricampeonato carioca, e como treinador, obteve dois títulos cariocas e a Copa dos Campeões em 2001. Vencedor de quatro Copas do Mundo, ele foi singular no cenário desportivo mundial.O impacto de Zagallo e a imagem que ele deixou ultrapassam o mero talento, abrangendo o seu caráter, responsabilidade e uma emocionalidade marcante.Como neurocientista, afirmo que ele era uma pessoa extraordinariamente inteligente, com comportamentos típicos, coeso nas suas palavras, racional, lógico e também expressava as suas emoções sem receio.