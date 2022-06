Numa equipa em que Gabigol é artista na sua rede, Dorival é mais um

Dorival é só mais um técnico. No seu histórico não traz grandes confianças para que possa melhorar ou resolver o problema do Flamengo. No entanto, seria um problema do Flamengo e dos seus dirigentes, conseguir avaliar e contratar um técnico diferente ou problema não estaria no técnico?Eu já escrevi lá atrás nesta mesma coluna que há um narcisismo instalado no Flamengo desde 2019. A inflamação midiática foi muito grande e afetou a mente de muitos atletas, entre eles, o próprio Gabigol. Isso se revela quando se vê uma conta de um atleta onde está descrito que ele é um artista e não um desportista.É que o camisa 9 do Flamengo, que lançou algumas músicas sob o pseudônimo de "Lil Gabi", alterou seu perfil no Instagram para a categoria de "artista". A mudança combina com um verso da nova canção do atacante, disponibilizada recentemente nas redes sociais: "Além de jogador, eu estou virando artista".Para mim, isso é só um exemplo do reflexo de uma equipa cujo os jogadores tiveram seus cérebros transformados. Isso por causa de toda essa exaltação de 2019 em questão, isso mostra o que eu já falei antes sobre uma falta de trabalho, de preparo mental nos jogadores.Eu, como um dos sócios numa empresa de alta performance para atletas, assino embaixo do resultado que você consegue em cima dos atletas com um bom trabalho mental, que inclusive, é o que é utilizado aqui na Europa.Mas, diante disso, é claro que o Flamengo precisa utilizar dessas estratégias de trabalho mental. Então, quando falamos em solução para o Flamengo, não é apenas o técnico em questão. Na verdade, é saber monitorar e escolher o técnico, mas também é a reformulação da equipa, jogadores novos, mais novos, mais comprometidos… Jogadores que façam jus ao que a gente tem de de história no Flamengo: raça! Mas também precisa de um preparador mental e um preparador de alta performance.Será que ninguém consegue enxergar que quando o Jorge Jesus veio ao Flamengo ele trouxe uma equipa grande? Não era apenas Jorge Jesus, mas toda a sua equipa reunida que conseguiu trazer tudo de grandioso que foi conquistado e que, se nenhum técnico consegue ter essa equipe tão extensa, não vai conseguir obter os mesmos resultados.