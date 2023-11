Os resultados são frutos de escolhas: o comportamento antidesportivo, de forma subjetiva, do tricolor carioca

É nítido que existem aspetos muito superficiais e prejudiciais ao Flamengo no campeonato, levando em consideração principalmente o verdadeiro UFC que tivemos o desprazer de presenciar no jogo do Palmeiras vs Fortaleza, onde apesar de uma clara agressão entre os jogadores, nada foi feito.Seriam esses atos singelos que passam despercebidos ao silêncio mais importantes do que podem parecer num primeiro momento? Com certeza! Principalmente porque a massa Flamenguista tem limite de voz ativa, precisando usar mais as redes sociais para os seus manifestos ganharem maior proporção.Mas e a decisão dos titulares do Fluminense em não jogarem contra o Palmeiras? A desculpa dada para a escolha é a relva sintética. Então eu pergunto, se ela pode ser tão prejudicial, por que é permitida e utilizada em diversos estádios?Neste momento, a tendência é que o Tricolor tenha jogadores poupados deste tipo de confronto por diversos motivos, entre eles, o "temor" de atuar no relvado sintético. Seria essa considerada uma ação antidesportiva?De que adianta um campeonato que contabiliza pontos corridos, mas é minado jogo a jogo, partida a partida, seja por uma expulsão, ou um "corpo mole". Isso descredibiliza o futebol brasileiro e coloca ainda mais em cheque um campeonato que há tempos já tem sido considerado bastante duvidoso, gerando um efeito em cadeia que atinge todas as camadas do desporto.Entendemos que a hegemonia do Flamengo é um risco à homeostase de um campeonato concorrido, mas, ainda sim, temos exemplos dos efeitos de um jogo feito com garra, veja Portugal e Espanha que só ganham dois e um bem ocasionalmente? Faz parte do futebol jogar o que puder para vencer, sempre vencer independente das circunstâncias, um limite bem tênue entre desporto e ética.Quanto vale uma melhor classificação do Fluminense financeiramente e moralmente para o tricolor carioca? Ou o que seria dito nos bastidores entre e mafioso verdão aos tricolores? E os adeptos, onde ficam nessa equação?Vamos precisar assistir às cenas dos próximos capítulos no próximo jogo e entender melhor como a decisão do Fluminense poderá ser o que vai definir o tamanho do apoio que terão no mundial, resultados são frutos de escolhas.