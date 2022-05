Petkovic de volta aos campos num campeonato oficial? Isso mesmo. O jogador estrangeiro mais famoso do Brasil ainda não se reformou.O sérvio mais brasileiro da história volta a surpreender o mundo do futebol com uma notícia que pode encher de felicidade os seus fãs não só no país tropical, como também em todas as partes do mundo. Com passagens marcantes pelos maiores clubes brasileiros, com destaque no Flamengo, Pet sagrou-se ídolo do clube de maior claque do mundo por vários motivos.Desde golos olímpicos ao inesquecível golo de falta contra o Vasco, aos 88 minutos no segundo jogo das finais do Campeonato Carioca de 2001, motivos para que nós rubro-negros o carreguemos no coração não faltam.Vale a pena lembrar que Petkovic pendurou as chuteiras em 2011, aos 38 anos. Agora, onze anos depois, o ‘Rambo da Sérvia’, como é conhecido, aos 49 anos de idade, surpreende-me com a notícia de que está inscrito no campeonato da cidade de Niš, pelo Real Niš, da segunda divisão. Até aqui foram duas partidas na liga e um no campeonato da localidade, com seis golos marcados, disputando o lugar de melhor marcador do campeonato. Há perspetiva de que ele dispute pelo menos mais um jogo em cada campeonato.Na minha opinião, fica claro que o craque sérvio ainda não enxerga o momento de parar de fazer o que ele melhor faz na vida: jogar futebol. Atualmente, Pet tem assumido inclusive um papel de protagonista na equipa que defende, jogando no tradicional meio campo, e vestindo a tão bem acostumada com ele camisa 10.Pet deve voltar ao campo já na próxima semana, antes de voltar ao Brasil. Atualmente o craque é comentador da Sportv e em nenhum momento, como era de se esperar, se distanciou do futebol.A pergunta que fica é: com um currículo desses, há alguma dúvida de que Dejan Petkovic teria lugar em muitos clubes do mundo? E voltar ao Brasil? A resposta a essas perguntas ficam a cargo do leitor.