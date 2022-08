Título de 2001: "golo do Pet aos 43 minutos mudou a minha vida", declara Fernando Santos, ex-Flamengo

Um dos gols mais marcantes da história do Flamengo foi o que garantiu o tricampeonato carioca do time, em 2001, quando aos 43 minutos o sérvio Dejan Petkovic acertou uma cobrança de falta no ângulo esquerdo do então goleiro Élton, do Vasco, e sacramentou o placar que o rubro-negro precisava para conquistar o título após a derrota no primeiro jogo das finais.O técnico do Flamengo naquele campeonato era Mário Jorge Lobo Zagallo. Acompanhei recentemente a participação do Pet no podcast do também ex-jogador do Flamengo Fernando Santos, que estava em campo naquele jogo. O hoje apresentador nos lembrou da virada que teve na carreira após aquele gol."O gol do Pet em 2001 mudou minha vida porque eu não era titular da equipe, era reserva do Gamarra (melhor zagueiro do mundo na época), e o outro titular era o Juan. Reserva e com justiça (risos). O Vasco tinha um time muito melhor e justificar uma derrota pela ausência do Gamarra também seria justo porque eu era só uma promessa. Só que depois daquele gol eu me tornei realidade", lembrou Fernando.Ainda conforme me relatou Fernando, aquele time tinham outros nomes que também que cresceram no futebol depois daquele gol."Eu passei a confiar mais em mim, a torcida também e dali pra frente minha carreira só subiu. Tenho certeza que depois daquele gol foi que minha história decolou. Não só a minha, daquele time o Cássio, o Alessandro e de outros tantos jovens do clube", mencionou.O ex-jogador sérvio Dejan Petkovic, que atuou no Brasil entre os anos de 1997 e 2011, é o jogador com mais gols entre os estrangeiros que já atuaram no futebol brasileiro, com 170 gols.Pet está conosco no Brasil desde julho, quando recebeu o título Honoris Causa entregue pela Logos University International, UniLogos, que é um grupo de ensino superior com universidades localizadas em 3 estados americanos, também na Bolívia, França, Espanha, Sérvia e Brasil, por toda contribuição dada ao futebol brasileiro, em um evento na cidade de Teresópolis, na sede da CBF.