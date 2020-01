1 - O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões foi brutal. Teremos jogos que serão autênticas finais antecipadas, aparentemente, o sorteio foi benévolo para a Juventus de Ronaldo e Tottenham de Mourinho, mas nesta fase não há jogos fáceis: Nápoles – Barcelona; Tottenham - RB Leipzig; Olympique de Lyon – Juventus; Chelsea - Bayern Munich; Atlético de Madrid – Liverpool; Atalanta – Valencia; Real Madrid - Manchester City; Borussia Dortmund – PSG.





Todos os jogos serão emocionantes, mas a disputa entre o Real Madrid de Zidane e o Manchester City de Pep Guardiola, um espanhol muito ligado ao Barcelona, será espectacular numa eliminatória apaixonante e atractiva. Os jogos serão em Fevereiro e Março, até lá, haverá tempo para prepará-los convenientemente, mas uma das equipas ficará pelo caminho. Será uma eliminatória electrizante, com desfecho imprevisível em que, estará em causa muita coisa. O Manchester City investiu muito dinheiro e o Real Madrid quer refazer-se e voltar a ser o melhor. Será uma eliminatória em que vai contar os detalhes, assim como, o factor psicológico. O Real Madrid de Zidane leva vantagem pela sua experiência nesta prova, mas isso só não chega, o Manchester City de Guardiola quer afirmar-se na Europa, a Premier League é uma miragem à distância que está do Liverpool.A outra final antecipada Atlético de Madrid- Liverpool será interessante como se vão dispor as duas equipas que adoram jogar em contra-ataque. Tenho pena que nesta montra não esteja nenhuma equipa portuguesa, esta fase do sorteio está repartida entre Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França. No futebol também há uma Europa a duas velocidades.2 – O jogo Barcelona – Real Madrid não foi nada de especial e confirma que, Messi nestes jogos apaga-se e passa despercebido. Todavia o seu rival, de sempre, Ronaldo marcou um golo à Sampdoria, com uma elevação esplendorosa só ao alcance de muito poucos. Messi nunca marcará na sua vida um golo deste calibre, pois, elevação não é o seu forte.3 – O Flamengo e o Liverpool estão na final do Mundial de Clubes. Vai ser interessante ver o confronto Jorge Jesus - Jürgen Klopp. Se Jorge Jesus vence vai ter uma estátua na cidade do Rio de Janeiro.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO