A Premier League é a melhor liga de futebol do mundo. Outras ligas podem ter melhores jogadores como Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé e muitos outros. A Premier League é especial e consegue reunir o melhor de todas as outras ligas.





Começa logo pelo seu calendário sui generis, mais conhecido por Boxing Day que, nesta época natalícia permite ver jogos de futebol enquanto todas as outras ligas param.Nesta época de férias escolares permite aos ingleses levar toda a família ao futebol, no fundo é uma festa fora dos relvados.Por outro lado, para os ingleses, o jogo nunca acaba, só acaba quando o árbitro apita. É esse o espírito que fascina qualquer adepto de futebol, uma equipa que pode estar a ganhar nos minutos finais, num ápice, pode ficar a perder.A concentração e o profissionalismo aliados a uma garra incomum, torna o espectáculo fascinante.A Premier League é a liga mais antiga do mundo, a sua primeira edição remonta a 1888, mas nunca se deixou ultrapassar e reinventou-se, mantendo bem viva a sua áurea de melhor liga do futebol mundial. Pelo menos sete equipas podem ser consideradas grandes: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Everton, Chelsea, Manchester City e Tottenham . Mas há outras logo atrás, como Leicester que podem vencer a Premier League como aconteceu num passado recente, ou outras equipas como Newcastle ou Wolverhampton que brilham.A distribuição dos direitos televisivos é uma das mais justas do mundo. Na Premier League a sua distribuição é dividida em três partes: a primeira é uma divisão igual entre os 20 clubes; a segunda é dada pelo mérito quanto melhor classificada; a terceira é dada de acordo com os jogos transmitidos pelo clube na televisão.Segundo estudo feito pela European Professional Football Leagues (EPFL), a Premier League é a segunda liga com a maior média de público na Europa desde a temporada 2010/11, atrás apenas da Bundesliga, contudo não parece, os seus jogos têm quase sempre a lotação esgotada.As equipas inglesas podem não conquistar tantos títulos europeus como as outras equipas, mas o ano de 2019 foi do Liverpool.A Premier League tem muito dinheiro e dos melhores jogadores do mundo, mas se não tivesse a mentalidade que tem: jogar sempre para a frente; com garra; querer e vontade; entrega total; nunca desistir. Esta mentalidade é que faz toda a diferença e é seguida por milhões de adeptos em todo o mundo. Recordo-me de ter estado em Hong Kong, no hotel o hall tinha espaços para se ver os jogos da liga inglesa.A Premier League é realmente a melhor e mais atractiva liga de futebol do mundo. Para nós portugueses também é especial, temos o José Mourinho no Tottenham que regressou e o Nuno Espírito Santo no Wolves com inúmeros jogadores portugueses.