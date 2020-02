1 - O futebol é um jogo que toda gente percebe um pouco e fala, mesmo que, por vezes, não saiba o que está a dizer. O futebol é eclético e junta pobres e ricos, pode dizer-se que é um fenómeno popular com dimensão planetária. Quem não conhece Ronaldo ou Messi? Ou já não ouviu falar deles por uma razão ou outra?





O futebol tem a capacidade de criar pontes na sociedade, unir um povo, mas também, por vezes, vem ao de cima o pior de uma sociedade – o racismo e a violência. Contudo o futebol é um veículo de propaganda de boas causas. Por outro lado, é imprevisível, uma equipa mais fraca pode vencer uma equipa mais forte. A sua beleza é nunca se saber o que se pode passar em campo.2 - O futebol português está ao rubro pela sua liderança, o Porto tremeu, mas não caiu, cada vez é mais difícil um clube dito grande, vencer uma equipa dita pequena. O Portimonense teve uma postura irrepreensível e se Jackson Martínez não falha a grande penalidade o desfecho poderia ter sido outro. O Benfica, pressionado para vencer, teve em Vinícius a sua salvação, mas viu-se à nora para acabar o jogo como vencedor. O futebol como diz Mourinho já não há segredos e todas as equipas se equilibram e tem métodos de trabalho que as tornam muito próximas em termos competitivos.3 - Ronaldo soma e segue, marcou na última partida, viu um golo anulado por centímetros. Fez o jogo 1000, com 726 golos. É impressionante o que Ronaldo tem feito pela liga italiana. Ter Ronaldo é sinal de poderio económico e visibilidade, a Juventus vai tornar-se dentro em breve o quarto clube com mais seguidores nas redes sociais.Ronaldo redimensiona a Juventus e a série A dá-lhes projecção, de tal forma que já se fala na ida de Messi para o Nápoles para seguir as pisadas de Maradona, mas parece-me pouco provável. Messi joga bem em Barcelona, tem uma equipa que joga para si, na selecção é uma sombra. Maradona fazia com que as coisas acontecessem em qualquer clube e na selecção.Por falar em futebol italiano, Ibrahimovic, desde que chegou ao Milão, a equipa parece outra, mais confiante, mais acutilante e com outra mentalidade. O que faz um jogador numa equipa! Ser um vencedor, ter carácter, ser competitivo e exigente é fantástico a transformação nos seus companheiros.