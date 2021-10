1 - João Félix é uma jóia do futebol português, brevemente faz 22 anos e é importante que não se perca. A intermitência nas suas exibições deve-se a uma lesão no tornozelo que o apoquentava há algum tempo, que exigiu uma intervenção cirúrgica.





Um jogador não estando a cem por cento não rende tanto. Agora, que a sua lesão está debelada, a sua forma lentamente vai voltar, contra o Barcelona esteve insuperável, foi dos melhores jogadores do Atlético de Madrid, muito activo, participou em quase todas as jogadas de ataque e foi objecto de inúmeras faltas.Este sim, é o João Félix dos velhos tempos no Benfica que foi transferido para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros.Falou-se no início de época de uma possível transferência, pelo retorno de Griezmann, mas apesar da concorrência mostra que tem capacidade e pode ajudar o Atlético de Madrid.É importante jogar com a sua alegria e capacidade de servir os avançados. O Atlético de Madrid agradece, mas também, Portugal e esperemos que em breve esteja de volta aos convocados.2 – Florentino Pérez julga-se o dono do futebol mundial e diz o que quer e lhe apetece. Recordo-me da forma pouco ortodoxa e elegante quando "roubou" Lopetegui à selecção espanhola, olhando unicamente pelos seus interesses.O Real Madrid tem o estádio Santiago Bernabéu, recentemente remodelado, sendo único no centro de uma cidade, nas redes sociais tem mais de 300 milhões de seguidores nas diversas plataformas.Contudo, não lhe dá o direito de chegar a um clube e levar um jogador sem mais nem menos, tem que respeitar as normas e os acordos estabelecidos de bom relacionamento.Como não conseguiu Mbappé no início de época, afirmou à imprensa que, " em Janeiro teremos notícias de Mbappé. Esperamos a 1 de Janeiro solucionar tudo."Em vez de acalmar os ânimos, incendiou-os. O PSG não é uma equipa qualquer e tem tanto ou mais dinheiro que o Real Madrid. O ambiente está quente e aguarda-se desenvolvimentos.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO