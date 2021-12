Vivemos num país que grita mais forte um golo, do que uma injustiça, mas isso, faz parte da idiossincrasia portuguesa.Contudo, não é por isso que, devemos deixar de gostar e acompanhar o futebol.Este ano de 2021, nesta época do ano é dado a fazer-se um balanço e a referir alguém que se destacou.No futebol português não tenho dúvidas que Rúben Amorim marcou o futebol português, não só, por ter ganho o título nacional pelo Sporting, mas também, pela forma como o fez.Rúben Amorim que tem 36 anos ainda poderia jogar futebol, mas passou para treinador de uma forma meteórica. No Braga na época 2019/20 venceu a Taça da Liga e no Sporting na época 2020/21 venceu a Taça da Liga e o almejado campeonato nacional.A saída do Braga não foi pacifica e deixou alguns mal entendidos, contudo, o Sporting pagou a cláusula de rescisão no valor de 10 milhões e trouxe o menino Rúben.Foi um risco, mas valeu a pena. Esta época continua a fazer furor, está no topo da classificação e passou aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Com ele há jogadores que tiveram uma evolução promissora. Refiro-me a Pedro Gonçalves, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, entre outros. E, transfigurou para melhor Coates, conseguiu integrar e tirar partido de Pablo Sarabia, jogador com técnica apurada e desequilibrador.O Rúben, para além, de bom treinador é uma boa máquina registadora, há jogadores que se tornaram uma mais-valia, assim como, o dinheiro que vai chegar da Liga dos Campeões.Rúben, segundo dizem é uma pessoa bem humorada que cria muito bom ambiente, alegre e divertido. Isso nota-se, para além, de ter uma excelente relação com os jogadores.Rúben Amorim, aos poucos e poucos está a fazer escola no futebol português, tem um discurso sem espaventos de triunfalismo, muito pragmático, aposta em jovens jogadores, incute-lhes positividade e confiança.Dá liberdade aos jogadores, procura tirar-lhes pressão, mas não deixa de lhes fazer ver o que é necessário em campo.No fundo é um treinador que mescla criatividade, responsabilidade e colectivo.Rúben Amorim segue de vento em popa, foge a conflitos, problemas colaterais do futebol, evita picardias e disputas verbais desnecessárias.Posso-me enganar, mas Rúben Amorim vai-se tornar um caso sério no futebol português.E, o Sporting que se prepare que, um dia destes, ele vai para um grande clube da Europa.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO