1 – Ronaldo, esta época, teve um desempenho incerto e inconstante, quer no Manchester United em que alternou boas exibições com hat-tricks com períodos de desaparecimento. Na selecção nacional também teve um apagão, esteve cinco jogos sem marcar, no play-off de apuramento para o Mundial do Qatar não esteve bem.

Porém, Ronaldo volta sempre e contra a Suíça voltou aos velhos tempos, com alegria e participação no jogo. Porventura fez-lhe bem ficar no banco contra a Espanha.

Ronaldo tem 37 anos e cada vez mais tem que gerir o seu esforço e a sua participação. Zidane convenceu-o a dosear os jogos e a estar "au point" para a Liga dos Campeões.

Ronaldo, ao fazer um doblete, atingiu a marca de 117 golos e segue na frente dos marcadores das selecções. Para se fazer a habitual comparação, Messi tem 86 golos, com os 5 golos que marcou à Estónia.

Liverpool

2- Klopp no Liverpool fazia pensar que o ambiente entre os jogadores era excepcional, raramente houve má cara quando algum jogador era substituído, no final de cada jogo ia saudar cada jogador com um abraço. A campanha do Liverpool foi fantástica, venceu a Taça de Inglaterra, ficou em 2.º lugar no campeonato inglês e perdeu a final da Liga dos Campeões. Algo extraordinário, porém , para o Liverpool, parece que fez mossa, principalmente a final perdida para o Real Madrid.

Mané está de saída, cansado de tanto se esforçar, defendendo e dando assistências a Salah que fica com os louros todos e a maquia do maior ordenado. Aliás, depois da final da Taça de África em que o Senegal venceu o Egipto, Mané marcou o penálti decisivo, as relações entre os dois pioraram. A frente de ataque do Liverpool está a desmoronar-se, pois há rumores que Salah também pode sair. O castelo do Liverpool está a ruir e Klopp tem que dar a volta a esta situação.

Nadal

3 – Nadal atingiu em Roland Garros a cifra de 22 títulos de Grand Slam, mesmo com o pé doente. A sua saga continua e é insuperável . Os espanhóis podem-se orgulhar de terem um atleta extraterrestre.

Sempre que vejo uma partida de ténis onde participa Nadal, a maioria das vezes vence e quando está por baixo penso sempre que pode dar a volta e vencer.

Para mim a final de Roland Garros foi contra Djokovic nos quartos-de-final. Nadal mostrou que se encontrava bem fisicamente e mentalmente e actualmente está por cima. Agora vem Wimbledom, não sou um expert em ténis, mas sigo, sempre que posso, o circuito, fiquei muito triste com a retirada de Del Potro, a inactividade de Federer por lesão no joelho. E continuo a apreciar as loucuras de Kyrgios.