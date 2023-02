Vinícius Júnior ou Vini Jr. do Real Madrid é daqueles jogadores que faz com que vejamos uma partida de futebol: criativo, rapidíssimo e com uma qualidade de passe soberbo. Quando Vinícius melhorar na finalização é o melhor jogador do Mundo.Como é muito bom e desequilibrador provoca nos adversários e nos adeptos uma pilha de nervos e reacções agressivas.Porém, ser insultado de filho da p***, no jogo contra o Osasuna ou com ditos do género " Vinícius morre". Acho lamentável e inadmissível!Contudo, o menino Vinícius continua a dar show e a comemorar os golos com o seu habitual bailado que muitos entendem como provocatório. Mas, não se podem esquecer da pressão que Vinícius está sujeito e da pancada que sofre dos seus adversários.Vinícius tem somente 22 anos, é um prodígio e faz magia dentro do campo. Este rapaz vai longe, estando no Real Madrid em que há estabilidade, aconselhamento e zelo pelos seus jogadores para não se perderem. Vinícius irá suplantar Neymar.Actualmente, como diz Ancelotti, "Vinícius é o jogador mais determinante no futebol mundial".Em Liverpool marcou dois golos para tirar o Real Madrid do fosso. A sua actuação foi simplesmente imparável. O seu desempenho eleva o seu nível e coloca-o no mesmo patamar que Mbappé.Foi brutal a sua capacidade de desequilibrar e gerar perigo. Fez 2-1 com um golaço, que tirou o Real Madrid de uma situação muito difícil, e colocou-o de volta na eliminatória. A seguir, foi atrás de uma bola e forçou o erro de Alisson. Na segunda parte deu uma assistência para Benzema no 2-5.Esta vitória do Real Madrid tem a sua assinatura. Vinícius é a besta do Liverpool, depois de resolver a final do ano passado.Vinícius tem aprimorado a sua veia goleadora, este ano na Champions já marcou 6 golos, número só superado por Salah ( 8) e Mbappé (7).Vinícius num futuro próximo será Bola de Ouro.Nota: o FC Porto teve uma exibição muito bem conseguida, até, à expulsão de Otávio. A eliminatória está em aberto e no Dragão vai ser uma enchente para tentar catapultar a equipa.