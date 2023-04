FC Porto não se rende

A vitória do FC Porto na Luz, contra o Benfica, não foi uma vitória qualquer, a forma como foi conseguida vai perdurar muitos anos na mente de quem gosta de futebol.É impressionante o que uma vitória faz bem na equipa que vence e o mal que faz na equipa que perde. O FC Porto mesmo numa época pouco conseguida, vencer o Benfica na Luz levantou a moral e fez ver que algumas coisas, ao longo da época, podiam ter corrido melhor.O Benfica que já tinha muita gente a dizer que o título estava em entregue, que a vantagem era mais do que confortável, de um momento para outro, mostra intranquilidade e pode deitar tudo a perder nesta época. O campeonato nacional está ao rubro, o FC Porto só está a uma derrota e a um empate do Benfica. Quem diria!Por outro lado, o Benfica ter perdido com o Inter de Milão em casa 0-2, obrigava a fazer uma exibição de excelência em San Siro. O Benfica empatou 3-3, fica a ideia que podia ter ido mais longe. A série de jogos perdidos e a eliminação na Liga dos Campeões é preocupante.O FC Porto impõe respeito e mete medo ao Benfica, as coisas saem com uma fluidez que não vinha demonstrando, ao invés, ao Benfica nada sai bem e apoderou-se da equipa um nervoso miudinho. O Benfica ou sai desta situação rapidamente ou afunda-se.O FC Porto é uma equipa que eu não consigo entender muito bem, poucos recursos com serviços mínimos, mas tudo está indo bem. A vitória na Luz mudou completamente o chip do campeonato. Vamos ter luta até ao fim.O FC Porto tem a auréola de vencedor, nos últimos 5 anos venceu 3 campeonatos, este ano já venceu a Supertaça. Isso, faz com que as equipas receiem o FC Porto, sabem que o FC Porto nunca se rende e impõe-se pela sua maneira de ser.Este espírito de não se render até ao fim preconizado por Sérgio Conceição é incrível. Mas, também o conhecimento do futebol, a alta percentagem de decisões correctas, o alinhamento da estratégia, o alto conhecimento das potencialidades dos seus jogadores, o reconhecimento das limitações do plantel. A partir daí alicerça o modelo de jogo, a preparação física, as substituições, a assunção da política do clube, o clima dentro do balneário e a capacidade de passar a mensagem necessária nas conferências de imprensa.Sérgio Conceição merece todos os elogios e a aposta de Pinto da Costa está certa.