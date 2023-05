O Benfica, se tudo correr normalmente, será campeão nacional este fim-de-semana. No cômputo geral mereceu vencer, chegou a ter 10 pontos de avanço, mas na parte final do campeonato oscilou, passou por uma fase difícil com a eliminação da Liga dos Campeões e a derrota na Luz perante o FC Porto. Contudo reencontrou-se e aumentou os seus índices de confiança.Em Alvalade esteve a perder 2-0 com uma 1.ªparte para esquecer e completamente dominada pelo Sporting, mas teve na 2.ª parte força anímica para empatar e estar durante muito tempo, por cima no jogo.Ao Benfica, na última jornada contra o St.ª Clara, basta empatar, em princípio, para garantir o título nacional. O FC Porto pode vencer o Vitória que não chega, teria que marcar 11 golos para anular a desvantagem que tem na diferença de golos.Se o Benfica perder e o FC Porto vencer, aí sim, os sorrisos iriam para os dragões e seria uma recuperação incrível.2 – BelenensesO Clube de Futebol "Os Belenenses", mais conhecido por Belenenses está de parabéns, cinco subidas de divisão em cinco anos. É obra! Gostava de ver o Belenenses na 1.ª Liga, junto ao Boavista é o único clube, para além do Benfica, FC Porto e Sporting que já venceram um campeonato nacional.Na próxima época jogará na segunda divisão, e pode sonhar em voltar à divisão maior.Em 2018, bateu mesmo no fundo, a disputa pela utilização do estádio do Restelo levou à separação do clube e da SAD. A SAD que tinha a licença competitiva, continuou a jogar na 1.ª divisão. O Belenenses manteve o seu nome, escudo, estádio, história, palmarés e os seus adeptos, mas foi obrigado a refundar-se e a começar de baixo para cima.Há histórias bonitas no futebol, o futebol não pode ser sempre noticiado por casos. Os adeptos do Belenenses sempre se identificaram com os valores, símbolos e a sua história. A sua separação e o sentimento de pertença foram premiados, agora só falta, voltar à 1.ª divisão nacional.