O Tour de France começou este ano, no país Basco, na cidade de Bilbau e passou por San Sebastian. O público na estrada, logo nas primeiras etapas, mostra o quanto este povo aprecia o ciclismo.Será uma luta titânica entre Vingegaard e Pogacar, mas acho que Roglic, depois de vencer o Giro, deveria ter estado presente, seria ainda mais espectacular, porém a sua equipa Jumbo decidiu que não participasse. Pogacar sofreu uma queda, há algum tempo, não se pode aquilatar como está fisicamente, mas pelas primeiras etapas parece estar bem.Este ano o Tour de France tem uma particularidade, que a primeira etapa foi uma etapa muito dura, acima dos 3.000 m de altitude. Houve logo diferenças, este Tour de France começou a sério logo de início e não pode haver falhas, de outro modo, um candidato pode ficar irremediavelmente arredado de ter uma boa classificação.Eu adoro seguir este Tour de France e ver as imagens televisivas, parece que estou a dar um belo passeio e conhecer novos lugares, acho que vai ser um Tour de France emocionante.Pogacar é bom em tudo, a rolar, a sprintar e a subir montanhas, é capaz de vencer qualquer corrida no calendário internacional: corridas Grand Tours, corridas de uma semana e até a própria Paris-Roubaix.Vingegaard é um corredor que lida muito bem com corridas de três semanas - o caso do Tour de France - , é um corredor de longa distância. A dúvida é se Pogacar chega ou não em condições ideais na parte final.Vingegaard tem uma equipa que parece um bloco, e sabe muito bem actuar, com o enorme Van Aert. Vai estar na expectativa e se Pogacar tiver uma quebra vai aproveitá-la. Assim, aconteceu o ano passado.No início dos Pirenéus Vingegaard parece em vantagem, já fez estragos e aproveitou, um dia menos bom, de Pogacar.Vingegaard não é tão carismático como Pogacar, mas é tão bom ou melhor que ele.2 – Selecção de sub-21Portugal no Europeu de sub-21 fez uma carreira sofrível, apurou-se com muita sorte. Nos quartos-de-final contra a Inglaterra estava em causa continuar na prova e podermos ir aos Jogos Olímpicos, mas ficamos pelo caminho. A primeira parte foi triste e demos uma imagem paupérrima, na segunda parte jogamos muito melhor, mas não conseguimos marcar, à equipa portuguesa falta profundidade e capacidade goleadora.Eu compreendo que Portugal não levou jogadores como, António Silva ( Benfica), Gonçalo Inácio ( Sporting), Vitinha ( PSG, ex- FC Porto), Gonçalo Ramos ( Benfica), Nuno Mendes ( PSG, ex-Sporting), João Mário ( FC Porto), Fábio Vieira ( Arsenal, ex-FC Porto). Todos estes jogadores seriam importantes, mas estavam lesionados, contudo não é desculpa para tudo o que se passou, pode eventualmente ser uma atenuante.Rui Jorge está há 12 anos no cargo de treinador esteve no seu quarto Europeu, esta selecção tem como finalidade catapultar jogadores para a selecção A, mas ainda não venceu nada e é pena com tanta matéria prima. Vamos sempre a fases finais, mas é um sabor agridoce. Fica a ideia que somos capazes de fazer melhor.