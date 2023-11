Já há algum tempo andava para falar, deste excepcional jogador, Jude Bellingham, que o Real Madrid comprou ao Borussia de Dortmund por 105 milhões de euros.Este sábado, vi o jogo Barcelona-Real Madrid e fiquei incrédulo com a capacidade de Bellingham de tornar fácil o quase impossível!Parece que foi muito caro, mas foi de borla para o que tem feito neste início de época no Real Madrid.Quando Benzema saiu de uma forma inesperada, do Real Madrid para a Arábia Saudita, a vinda de Mbappé foi, de novo, adiada, confesso que pensei que o Real Madrid teria problemas em fazer golos.Enganei-me redondamente, Ancelotti, um artificie da estratégia, deu a Bellingham a liberdade de deambular por onde quisesse. Este médio volante aparece sempre na área para fazer golos e contra o Barcelona fez um golo de bandeira fora da área.Bellingham tem sido um tormento para os adversários. Este fim-de-semana contra o Barcelona marcou dois golos decisivos e cimentou a auréola de estrela deste Real Madrid.O seu impacto futebolístico fará história no Real Madrid, por onde passaram os melhores jogadores, inclusive, Cristiano Ronaldo.Os seus golos têm dado espectáculo, vitórias e pontos ao Real Madrid.O efeito " Bellingham" faz-se sentir ao mais alto nível, assim, o Real Madrid não precisa de um avançado centro. O seu nível é surpreendente e está a fazer uma grande diferença no jogo do Real Madrid.É difícil de explicar, mas não é por acaso, ele é mesmo bom e um talento extraordinário.Bellingham tem 20 anos, faz 21 em Junho, mas parece um jogador maduro que joga há muitos anos no Real Madrid e só está lá, há 3 meses.Bellingham é daqueles jogadores que faz com que, eu seja capaz de sair do sofá e vá ver um jogo de futebol ao vivo, à espera de algo diferente e espectacular.