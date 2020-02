1 - Zidane no jogo desde fim-de-semana, contra o Atlético de Madrid, ao intervalo, fez uma mudança táctica. Tirou de uma assentada Kross e Isco e meteu Vinicius e Lucas Vázquez. A mudança resultou, o jogo do Real Madrid estendeu-se mais pelos flancos e Vinícius esteve na jogada que deu o golo da vitória.





Um treinador está para fazer mudanças, não pode adormecer no banco, por muito que lhe custe tirar jogadores como Kroos e Isco. Com a mudança táctica aumentou a intensidade e a profundidade do futebol do Real Madrid. Tudo isto só possível pela existência de Valverde que no meio-campo, pela sua disponibilidade física faz de dois jogadores no centro do terreno.Zidane sabe disso e com o seu estilo de seda, porcelana e cuidada, não deixou de tecer elogios a quem foi substituído ao intervalo e venceu, é o que interessa ao Real Madrid. A táctica é da responsabilidade do treinador, mas podia não ter resultado.Assim, o Real Madrid está embalado na Liga e com redobrado ânimo para defrontar o Manchester City na Champions.2 - A táctica do grande José Mourinho contra o Manchester City de Guardiola também resultou. Jogou com as armas que dispõe na falta de Kane. Defendeu e no contra-ataque que tanto gosta arrumou com o City. Não foi uma vitória bonita, mas foi inteligente e a possível, com as armas que tinha e as características dos seus jogadores.Relançou a possibilidade do Tottenham poder ascender ao 4.º lugar que lhe dá acesso à Champions e um ânimo acrescido ao vencer o Manchester City, campeão do ano passado e o seu rival de sempre – Pep Guardiola.Esta quarta-feira, para a Taça de Inglaterra, Mourinho voltou a alterar a táctica, tira Vertonghen logo no início da segunda parte, entra Gelson que está na jogada do terceiro golo.Mourinho está em alta, de novo, mais descontraído, mais interventivo no banco, já se ri, respeita os adversários e com pezinhos de lã, ainda vai fazer uma "figuraça" na Champions.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO