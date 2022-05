O desporto não é só futebol, em Portugal o título está bem entregue ao FC Porto, em Espanha o Real Madrid fez por isso, em França é o costume – PSG. As dúvidas estão em Inglaterra entre o Manchester City e o Liverpool, em Itália entre o Milan de Ibrahimovic e o Inter.Aprecio ténis e sempre que posso vou ver uma partida ao vivo. Tenho-me deslocado muitas vezes ao Estoril, este ano, não fui porque quando quis comprar bilhetes estavam esgotados.Um nome que para alguns ainda é desconhecido, porém, quem está mais ligado ao ténis sabe que Alcaraz, quer dizer grande jogador de ténis, um menino de 19 anos que assombra o mundo com a sua jovialidade, tenacidade e capacidade de resolver partidas de ténis como se fosse um maduro e velho do circuito.Carlos Alcaraz é um nome a fixar e acompanhar no futuro. Não sou daqueles que acha que Nadal já era, antes pelo contrário, quando houver partidas entre os dois vou seguir com muito interesse e expectativa.O ténis espanhol continua na senda dos êxitos. Quem segue de perto o ATP, Alcaraz teve uma ascensão meteórica: subiu do posto n.º114, um ano depois, está no posto n.º6. É incrível! Não posso afirmar com toda a certeza, mas Alcaraz é candidato num futuro próximo a n.º 1 ATP, só falta passar Tsitsipas, Nadal, Zverev, Medvedev e Djokovic. Não será difícil porque já venceu quase todos.Juan Carlos Ferrero, seu treinador, tem um diamante em bruto que o vai lapidar cada vez mais. Alcaraz tem sido uma revelação, mas quem segue o circuito, como eu, não é algo que tenha surpreendido totalmente. No Open USA, Alcaraz já deu sinais ao que vinha, venceu agora o ATP Barcelona e o ATP Madrid. Vamos ver o seu comportamento em Roland Garros e Wimbledon.O que me impressiona na sua postura é a sua força mental inquebrantável, nos momentos decisivos não oscila, não teme e decide. Depois a sua rapidez no court, a sua versatilidade e uma direita que não fica atrás de Del Potro.O ténis espanhol está de parabéns e a sucessão de Nadal está em aberto.