Benfica-FC Porto: o árbitro estragou o jogo

O futebol é algo irracional, provoca enorme felicidade e arrasta multidões para todo o lado, porém, também provoca sofrimento e tristeza. O FC Porto perdeu contra o Benfica este fim-de-semana, teve uma primeira parte interessante, mas perdeu no final 1-0.Contudo, mesmo não jogando bem, ao ter que fazê-lo com 10 jogadores quase todo o jogo, tem uma atenuante, a sua derrota não permite tirar muitas ilações.Um jogo de futebol arrasta emoções, teorias, percepções e interpretações. A minha percepção é que o árbitro estragou o jogo pelo seu parvo critério. Digo parvo, sem querer ser indelicado, por que foi uma parvoíce e João Pedro Pinheiro deve ser castigado.Atenção não está em causa a vitória do Benfica. Uma equipa que tem Di Maria, um valor acrescentado, e com o plantel deste campeonato mais robusto e opcional. O FC Porto afronta outra realidade, tem um plantel curto e de serviços mínimos.O critério do árbitro que se aplicou a Fábio Cardoso é muito duvidoso. Fábio corta a bola e no enfiamento da jogada toca a seguir em Neres - levou vermelho.David Carmo aconteceu o mesmo sobre Rafa - levou amarelo.Alguém no seu perfeito juízo entende isto?!A seguir o guarda-redes do Benfica corta a bola dentro da área e atinge Taremi - nada assinalado.Não sou portista nem benfiquista. O Benfica e os seus adeptos têm a mania que são os maiores, o FC Porto quando entra em campo não entende que pode perder. Isso irrita-me. Um clube tem sempre que provar que é o melhor, jogando bem e provando todas as semanas. Se tiver a mania isso pode prejudicá-lo. O FC Porto não entende que num jogo pode acontecer vencer, empatar e perder. E, quando perde a culpa não é sempre do árbitro, pode muito bem ser por culpa própria ou o adversário ter sido superior.Contudo, o árbitro do confronto Benfica- FC Porto não esteve bem, prejudicou o jogo e o espectáculo. Infelizmente a arbitragem portuguesa não consegue atingir níveis de excelência, por isso mesmo, no último Mundial não esteve representada.Nota: Sp. Braga pode sonhar com esta vitória espectacular e golos magníficos. O Benfica afundou-se e tem a passagem muito complicada. O FC Porto nada pôde com a força do Barcelona.