Benfica muito bem, FC Porto em grande, Sporting em debacle

1 - O PSG- Benfica quando começou, já se sabia o resultado da Juventus, que jogou mais cedo e perdeu. O início do jogo estava no subconsciente de todos os jogadores que um empate chegava e colocavam a Juventus a 5 pontos, dando um grande passo para o apuramento.A 1.ª parte foi muito táctica sendo relevante o "penalty" e pouco mais. Apesar de ficar a perder o Benfica manteve a sua postura e equilíbrio. O Benfica mostrou estaleca.Na 2.ª parte outro "penalty", agora, sobre Rafa com marcação irrepreensível de João Mário. O PSG pareceu-me desunido com um balneário em ebulição, apesar, de transparecer paz, mas é podre.As declarações de Mbappé que deseja sair, indiciam que o PSG neste ambiente não vai conseguir vencer a Champions. O Benfica paulatinamente com um ciclo de bons resultados começa a agigantar-se e a acreditar.2 – O jogo tinha um Bayer Leverkusen com novo treinador- Xabi Alonso, porém o FC Porto esteve magistral, começou com um golo "Dileno" ( Diogo+Galeno), incrível golo de Galeno a passe directo do guarda-redes, Diogo Costa - um gigante em campo. Este golo é um hino ao futebol moderno.Poder-se-ia dizer que este jogo foi dos "penalties": 2 convertidos pelo Porto e um falhado pelo Bayern Leverkusen, com uma enorme defesa de Diogo Costa, que teve uma importância capital neste excelente resultado.O FC Porto passou de um começo mau, nesta fase de grupos, a alimentar redobradas esperanças no seu apuramento.3 – Rúben Amorim mudou de guarda-redes, colocou F. Israel em vez de Adán, despois da sua noite desastrada em Marselha.Porém, não resultou com a dupla penalização: "penalty" e expulsão de Ricardo Esgaio que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.O consequente golo foi muito sentido e de seguida veio o 2.ºgolo. O jogo ficou sentenciado muito cedo. O Sporting com 11 jogadores era difícil, contudo com 10 jogadores tornou-se uma façanha épica e, deste modo, o Sporting tem que fazer pela vida. Esta debacle do Sporting contra o Marselha com duas derrotas pode comprometer o apuramento.