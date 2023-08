Djokovic-Alcaraz, duelo épico

Vi a final do Masters 1000 de Cincinnati pela televisão, do princípio até ao fim, com a entrega protocolar do troféu. Foram cerca de quatro horas, mas não dei o tempo por mal empregue e adormeci depois das 2h da manhã.Foi tal a emoção e incerteza que até soei, só de assistir. A partida não havia maneira de acabar com inúmeros volte-faces e troca de bolas fantásticas e impressionantes, chegando ao limite de serem salvos vários match-points.Quem não viu, aproveite e vá à SportTV e procure para ver, pelo menos o último set. É impressionante e indescritível o que se passou.O equilíbrio foi notório, ora Djokovic por cima, ora Alcaraz na frente com break points salvos de forma que causava espanto. Parece que um ia vencer, mas de repente tudo muda e perde essa vantagem.Esta final foi uma verdadeira montanha russa em que nenhum dos jogadores, Djokovic e Alcaraz mereciam perder.Djokovic venceu e mostrou porque é o melhor jogador do mundo de todos os tempos ( que me perdoem Federer e Nadal). Na entrega protocolar, nos discursos, Alcaraz respondeu a Djokovic que nunca se dá por derrotado enquanto há jogo, porque é espanhol. Porém, Djokovic é sérvio e remontou à moda espanhola depois de ter perdido o primeiro set, ter tido um golpe de calor, reencontrou-se e vingou-se de Wimbledon.Alcaraz esteve bem para Djokovic, mas Djokovic é Djokovic, pode ter 36 anos, mas tem muita experiência e frieza em pontos decisivos.Djokovix disse que foi das partidas mais duras e espectaculares que disputou. E, também, para quem assistiu, imprópria para cardíacos. Esta vitória de Djokovic, que levou a sua prestação ao limite teve uma componente física e outra psicológica.Foi uma grande vitória de Djokovic, que volta a ter ascendente sobre Alcaraz, ainda não está na hora de passar o testemunho, apesar da sua idade.Djokovic esteve dois anos afastado de torneios de ténis nos USA, devido à COVID 19, isso fê-lo perder imensos pontos na ranking ATP. Estava destacado em 1.ºlugar, antes da pandemia.E, irá com certeza voltar ao lugar que lhe pertence – ser n.º 1 mundial.Esperemos pelo US Open.