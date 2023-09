FC Porto, Benfica e Sp. Braga sortes diferentes

1 - O FC Porto na Liga dos Campeões está num grupo com boas perspectivas de poder passar à fase seguinte. Tocou-lhe o Shakthar Donetsk, o Barcelona e o Antuérpia. Em virtude da guerra na Ucrânia, o Shakthar não jogou no seu estádio, nem no seu país, o ano passado jogou na Polónia, este ano joga na Alemanha: Volksparkstadion, em Hamburgo. Mas não se pense que foi um handicap para o FC Porto, estiveram presentes milhares de ucranianos que vivem temporariamente na Alemanha e noutros países europeus. Galeno foi o protagonista da noite, com uma dobradinha e uma assistência. O FC Porto entrou com tudo neste jogo da Liga dos Campeões, em meia-hora arrumou a questão. Esta vitória é muito importante para os cofres do FC Porto e para a força anímica para próximos embates. Mesmo sem Marcano, um jogador sóbrio, elegante e que marca golos, lesionou-se gravemente frente ao Estrela de Amadora.2 – O Benfica está com o Inter de Milão, Salzburgo e Real Sociedad. Nâo é um grupo fácil, mas tem todas as hipóteses de passar, se jogar o que sabe e sem espaventos de triunfalismo precoce. O Benfica recebeu a visita do clube austríaco – RB Salzburgo. Devia ter ganho, mas perdeu e as contas finais complicam-se. A 1.ª parte, nos minutos iniciais foi uma loucura – 2 penáltis contra o Benfica, João Mário manda uma bola ao poste, uma expulsão e um golo do Salsburgo. O Benfica a jogar com 10 jogadores bem tentou, mas tornou-se muito mais complicado. O treinador Schmidt insiste em tirar João Mário e Di Maria. Aliás, Di Maria ia marcando um golo do outro mundo em canto directo, mas, estava lá, Schlager, guarda-redes do Salzburgo, o grande culpado do resultado 0-2. O Benfica tem que fazer pela vida se quiser ser apurado. Tem capacidade para isso, mas com golos e sem tantos erros defensivos.3 – O Sp. Braga tem a companhia do Nápoles, Real Madrid e Union de Berlim com Bonnuci ( o que lhe fizeram na Juventus não se faz). O grupo mais difícil das equipas portuguesas em prova. O Sp. Braga não teve apuramento directo para a Liga dos Campeões, para chegar aqui teve que eliminar o TSC da Sérvia e o Panathinaikos da Grécia.O Sp. Braga no campeonato nacional tem estado muito irregular e neste jogo contra o Braga isso voltou a acontecer. Deu a entender que era capaz, mas no final do jogo, um balde de água fria com o golo do Nápoles. Resultado 1-2 favorável ao Nápoles e um aviso ao Real Madrid que estão bem vivos e para lutar pelo apuramento.O Sp. Braga, por outro lado, não somou pontos num jogo que era fundamental se quisesse ter hipóteses de passar à fase seguinte.O Sp. Braga andou lá perto, mas claudicou nos momentos essenciais, por falta de experiência nesta Liga dos Campeões, em que os detalhes fazem a diferença e qualquer erro se paga caro.