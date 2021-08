1 – O futebol com público torna-se espectacular! A sua presença torna um jogo de futebol único, envolvente e emocionante. Fiquei estarrecido e impressionado com o cântico a anteceder o jogo da Roma. Estádio sem luz, os adeptos a cantar o hino, telemóveis com luz, antes dos jogadores entrarem em campo. Foi um momento lindo, mas Mourinho tem alguma razão, esse hino deve ser cantado quando os jogadores estiverem em campo, mas porventura não se poderá apagar as luzes e o efeito é diferente, porém, é importante incentivar os jogadores. Gostei bastante da atitude e troca de bola da Roma. O avançado Abraham que veio do Chelsea é um lutador, faz-me lembrar, a espaços, Drogba.





Posso-me enganar, mas este ano a Roma tendo no comando José Mourinho vai ser a sensação. Muita segurança, controlo de bola e rapidez no contra-ataque.2 – Este ano o futebol italiano está, ainda mais, na moda, mas se calhar Ronaldo vai para outras paragens. O não ter entrado de início faz especular muita coisa. Mas há algo que não muda nele, continua a ser decisivo, entrou e o seu golo no final do encontro foi anulado, mas foi pena. O VAR é importante para a verdade do jogo, mas o detalhe excessivo tira beleza ao jogo e tranca-o por milímetros. Se Mbappé for para o Real Madrid, gostava de ver Ronaldo ir para o PSG e jogar com Messi. Não tenho dúvidas que pode não sair já, mas para o ano vai a custo zero, aí, vai ter um contrato fabuloso seja onde for.3 - O Milan aguarda que Ibrahiomovic esteja recuperado e em pleno para bem do futebol. É sempre importante haver jogadores diferentes e que fazem coisas inabituais. O futebol com magia é muito melhor, excesso de táctica e contenção tornam o futebol aborrecido.4 – O Benfica está de parabéns, aguentou-se com dez, por uma expulsão forçada que poderia ter ditado a sua eliminação. O Benfica ascende à primeira divisão da Liga dos Campeões, agora Jorge Jesus tem que manter a serenidade e continuar na senda das vitórias. O encaixe de 40 milhões de euros é muito bom para as finanças do Benfica e Portugal ter três equipas na Champions ainda melhor: Sporting, Porto e Benfica.O Benfica precisava deste apuramento, ultimamente, só se fala do Benfica por razões que nada tem que ver com desportivas.Nota: informei a direcção do jornal Record por ser candidato à CM Matosinhos, tomei a decisão de suspender a minha opinião até às eleições de 26 de Setembro, para evitar equívocos e ser acusado de visibilidade e protagonismo.