Grande Benfica

O Benfica safou-se, in extremis, de ficar sem competir na Europa e ir para casa. Foi muito bom para o clube poder estar no play-off da Liga Europa, assim como, quem gosta de futebol. O Benfica ficar de fora seria um castigo demasiado pesado e imerecido.O Benfica fez uma primeira parte esplêndida, mas como é habitual na segunda parte claudicou um pouco e sofreu um golo.Sofrer um golo dá sempre alento à equipa que marca. Porém, o patinho feio da Luz, Arthur Cabral fez um golo que não vale a sua transferência, mas para lá caminha. Um calcanhar de luxo.O Benfica estar no play-off da Liga Europa é estranho, sempre foi um clube da Liga dos Campeões pelo seu historial, contudo vendo bem a dificuldade que tinha antes do jogo com o Salzburgo, para continuar na Europa, em que tinha forçosamente de vencer por 2 golos. É um mal menor.Foi uma enorme vitória e levantou a moral, ao Benfica que vem de resultados menos bons, exibições incertas e fracas. O Benfica esteve em grande, podia ter sentenciado com o 3-0 a passagem à Liga Europa, oscilou, mas arrumou com a questão no final do jogo. Foi merecido mas muito sofrido.Um fantástico Ángel Di Maria liderou este Benfica - com um golo, uma assistência e um remate ao poste - que fez ver que ainda temos Benfica. A sua experiência e capacidade de desequilibrar são incríveis e muito importantes. Convém lembrar que Di Maria já tem 35 anos.Gostei de ver o Benfica a ir com tudo à procura do golo que o classificou para o play-off da Liga Europa, num jogo de idas e vindas, em que o Benfica voltou a desperdiçar inúmeras oportunidades.Tudo parecia condenado até ao minuto 90+1, mas eis que apareceu salvador Arthur.nota: o Sp. Braga bem pode agradecer ao Real Madrid o apuramento para o play-off da Liga Europa. Estar no grupo do Real Madrid, um colosso da Liga dos Campeões e do Nápoles campeão de italiana foi muito bom ficar em 3.ºlugar do grupo.O FC Porto fez jus à tradição de ir longe na Liga dos Campeões. Avizinha-se no mata-mata, nos oitavos-de-final uma grande noite, no próximo jogo no Dragão.