João Félix não se pode transformar no Anelka

Depois do jogo Barcelona - Atlético de Madrid, em que, João Félix marcou o golo da vitória, a forma como o festejou de braços abertos e as picardias com alguns jogadores do Atlético Madrid, é difícil imaginar que tenha condições para regressar a Madrid.João Félix deixou o Benfica e ingressou no Atlético de Madrid por 125 milhões de euros, era uma promessa que o Atlético de Madrid queria transformar numa estrela, as coisas começaram bem, mas terminaram mal.O problema é que Simeone não teve engenho, nem talento para dar continuidade às prestações de João Félix e desistiu dele. Quem gosta de futebol aprecia João Félix.João Félix pela idade pela sua habilidade, tem que dar resposta na continuidade das suas exibições, mas também tem que ser compreendido e acarinhado.Em Barcelona sente-se querido e desejado, isso, é muito importante, para um jogador estar bem mentalmente.João Félix, depois da sua experiência no Chelsea, uma equipa em declínio sem a liderança do magnata russo Abramovich, chegou ao Barcelona por acaso, pela saída de Ansu Fati.Em boa hora, isso aconteceu, tem tido pormenores excelentes, falta-lhe manter consistência e força mental na adversidade.João Félix é capaz de fazer golos decisivos e muito mais. Espero que repita boas exibições com intensidade, desempenho e destaque. É bom para ele, para o Barcelona e para a selecção nacional.É importante João Félix dissipar as dúvidas que todos os anos pairam sobre ele. João Félix é mesmo um grande jogador? João Félix é culpado das suas fracas prestações? Simeone tratou-o de forma justa? João Félix vai ter continuidade exibicional?Fiquei impressionado com a falta de carinho dos seus ex-companheiros do Atlético de Madrid, a começar pelos argentinos e a terminar no uruguaio arruaceiro Giménez. De Simeone nem se fala. Constato que o balneário do Atlético de Madrid não era um bom local para João Félix brilhar.De qualquer forma, a melhor solução para João Félix é tentar ficar em Barcelona, deu um passo decisivo ao jogar por uma ninharia de salário, que mais tarde foi melhorado. Essa atitude foi desesperada, sair do Atlético de Madrid a qualquer preço.Porém, as finanças do Barcelona não estão com desafogo para pagar milhões. Não sei qual será a solução no final da época? Pode ser que faça um excelente Euro 2024 e as coisas se resolvam.João Félix, para quem gosta de futebol, espero que não se transforme no Anelka português. Anelka, jogador francês, muito bom jogador que no seu tempo, foi dos que mais movimentou dinheiro pelas suas transferências, por onde passou nunca se conseguiu impor: Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Juventus, entre outros.