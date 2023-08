Mbappé desafia PSG

Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, está a beber do seu próprio veneno, julga que o dinheiro compra tudo e todos, em que os jogadores não passam de mercadoria ou de um número.Em 2021, ignorou o pedido de Mbappé para sair para o Real Madrid. Na altura era aceitável a sua recusa, tendo em conta a derrota na Champions do PSG, contra o Real Madrid. Percebeu-se que era uma questão de honra e dignidade – perdeu no campo futebolístico, mas ganhou no campo de transferências, mantendo Mbappé.Ignorou tudo e todos e evitou um possível acordo. Há negócios que se fazem, em que o óptimo é inimigo do bom. Agora, em 2023, arrisca-se a que Mbappé saia a custo zero, o que será muito penalizador para aa finanças do PSG.O seu maior activo e considerado um dos melhores jogadores do Mundo que tanto dinheiro custou para mantê-lo, pode sair de borla.Mbappé vive uma espécie de "mobbing", que é o mesmo que bullying: decorre no seu local de trabalho (PSG), em que há uma nítida pressão psicológica.Mbappé quer abandonar o clube e não quer renovar o contrato, porém Nasser Al Khelaifi não aceita tal situação e ameaça o jogador com represálias. Mbappé ousou desafiar o todo poderoso Al – Khelaifi e isso ele não tolera.Para já, Mbappé não seguiu a digressão do clube e ficou apartado a treinar.Por este andar, ninguém quer representar o PSG, por um lado não conseguem vencer a Champions, por outro lado, tem um presidente do Qatar que julga que faz tudo a seu bel-prazer e não aceita que um jogador queira sair do PSG. Já aconteceu com Rabiot, Verrati e até com Neymar.Al Khelaifi não aceita que Mbappé saia do PSG e ainda por cima para o seu eterno inimigo de estimação que é o Real Madrid.Al Khelaifi não percebe que o dinheiro não consegue comprar a história que o Real Madrid tem 14 Champions, isso ganha-se com critério, tempo, perseverança, capacidade organizativa e postura.Todos os jogadores pensam um dia, jogar no Real Madrid, sempre teve os melhores jogadores e vai continuar a ter.Este braço-de-ferro Mbappé vs.PSG via Nasser Al-Khelaifi tem tudo para acabar mal. Mbappé pode ficar mais um ano e nem jogar por decisão de Al-Khelaifi.Mbappé que já esteve para ingressar no Real Madrid e depois deu o dito por não dito construiu uma reputação de imprevisibilidade.Um presidente de um clube não deve querer jogadores que não queiram ficar e têm a cabeça noutro clube.A questão é o dinheiro que Mbappé pode deixar no clube, porém quando Mbappé prolongou o seu vínculo até 2024 , Al-Khalaifi sabia que poderia sair a custo zero e iniciar negociações com outro clube.Daí, estar a beber do seu próprio veneno, aparentemente venceu, mas no fundo pode vir a perder.O melhor será vender Mbappé este ano por um preço justo e não exorbitante para sanar alguns danos maiores.Para já, Mbappé recusou uma oferta estratosférica da Arábia Saudita. A "guerra" não pára.Mbappé tem várias opções: renovar, o que parece longínquo; sair este Verão; ser cedido; ou passar um ano sem jogar.O PSG paga muito bem e é uma grande equipa, mas não vence a Champions. Falta-lhe estaleca e personalidade para em momentos de grande tensão não oscilar e vencer.O PSG já não convence Mbappé.