Messi e Ronaldo no ocaso

Messi e Ronaldo durante mais de uma década tiveram uma bela rivalidade, em que cada um puxava pelo outro para níveis de excelência. Porém, desde que saíram respectivamente do Barcelona e do Real Madrid as suas vidas futebolísticas não têm sido fáceis. Ronaldo foi o primeiro a sair para a Juventus, ainda deu um ar da sua graça, de seguida rumou a Manchester, mas as coisas complicaram-se ao não se apurar para a Champions. Messi sucumbiu ao seu eterno rival em Espanha, o Real Madrid para a Champions. O avanço da idade dos dois; Messi(35), Ronaldo (37), também gera algumas limitações naturais que se repercutem no seu rendimento. Tenho pena de não os poder ver a jogar na mesma equipaMessi refugiou-se em Paris, mas tem sido uma sombra do que foi em Barcelona. Saiu a custo zero, o que não deixa de ser inacreditável pela péssima gestão do Barcelona. Toda a gente sabe que o Barcelona continua a comprar jogadores, mas deve dinheiro a um jogador como De Jong. Não deveria ser permitido a um clube gastar fortunas em novos jogadores sabe-se lá de onde vem o dinheiro, sem pagar aos que ainda têm contrato. Acho imoral e deveria ser sancionado.Por não haver dinheiro em Barcelona é que Messi saiu, porém realizou uma época muito fraca. Mbappé é a estrela e quem lidera no PSG, Neymar está em auto-destruição.Tenho a ideia que Messi gostaria de voltar ao Barcelona, cidade que não esquece e que prova que não é jogador de se adaptar muito bem, noutras equipas para lá do Barcelona, que sempre lhe criou as condições para ele brilhar. O problema é a presença de Joan Laporte na presidência do Barcelona. Pode ser que um dia volte a custo zero, mas já tem 35 anos. O seu ocaso está perto.Ronaldo não tem necessidade de se andar a oferecer a tantos clubes , só porque quer jogar a Champions. O seu futebol, a sua categoria e o seu passado não permitem tal situação. O seu palmarés é digno de ser admirado, todas estas movimentações não são boas para a sua imagem. A presença de Ronaldo gera muito dinheiro, sendo dos atletas que melhor o consegue fazer.Ronaldo abandonou o Real Madrid e fez bem, pois, Florentino Pérez só vê dinheiro e gente em quem possa mandar. Porém o tempo passa para todos e é conveniente Ronaldo sair pela porta grande. Os recordes são seus e ninguém lhos tira. Deve procurar fazer um bom Mundial e pensar que é a sua última grande exposição mundial e depois desfrutar do futebol noutra dimensão e perfil.Se Ronaldo for para o Atlético de Madrid, o madridismo ficará incrédulo perante o ícone que foi no Real Madrid, do lado do Atlético de Madrid há algum receio e expectativa. Simeone sempre foi um treinador exigente e de equipa, com um esquema solidário e próprio de verdadeiros soldados-guerreiros por cima de generais. Poderia haver alguma dificuldade de interpretar a sua filosofia, porém a presença de João Félix pode dar uma ajuda muito importante.Se, Ronaldo passar para o rival será giro vê-lo a defrontar a sua antiga equipa ( Real Madrid). Se, ficar por Manchester, numa atitude redentora, vamos ver a reacção dos adeptos.