Mundial'2030: Portugal

A candidatura de Espanha e Portugal para realizar o Mundial'2030 está mais perto, para Portugal será o seu primeiro Mundial, para Espanha será o seu segundo Mundial. Incluir nesta candidatura ibérica Marrocos eleva consideravelmente a chance de ter êxito. O problema é convencer alguns países, estando em disputa um total de 211 votos. Não me parece que a Ucrânia acompanhe este triunvirato, porque não há perspectiva que a guerra com a Rússia vá acabar, num horizonte próximo e há uma investigação de corrupção do presidente da Federação Ucraniana.Para já, a candidatura conjunta ( Portugal, Espanha e Marrocos) tem garantida 50 dos 55 votos da UEFA e aproximadamente 25 dos 54 da Confederação Africana.Se, Portugal conseguir alguns votos nos países asiáticos e americanos será possível passar. Há sempre o óbice da candidatura Intercontinental ( Arábia Saudita, Egipto e Grécia), mas não tenho dúvidas que receberemos o apoio dos países latino-americanos. Todavia se a nossa candidatura tiver como rival o bloco ( Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina), com certeza teremos o apoio de países árabes, pois contamos com o nosso parceiro Marrocos. Esta nossa posição de charneira, entre vários mundos, dá-nos uma posição privilegiada de conseguirmos realizar o Mundial de 2030.Ter Marrocos na candidatura aumenta bastantes as nossas possibilidades. Marrocos é um país querido no mundo árabe e em todo o mundo.Por outro lado, Portugal, Espanha e Marrocos são países próximos uns dos outros, com uma distância não muito grande. isso é importante para a deslocação das equipas e para quem quer assistir aos jogos.O Mundial de 2026 é realizado pelo México, EUA e Canadá e a distância é enorme entre países.O eixo Madrid, Lisboa e Rabat é sensato, com dois países vizinhos e outro unicamente o mar a separá-los, mas muito próximos: dois países no continente europeu e um país no continente africano. Eu tenho fé na candidatura luso-hispânica – marroquina.O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, foi reeleito e apoia a nossa candidatura. É uma excelente notícia e mais um trunfo a juntar a outros, para conseguirmos fazer parte da organização do Mundial 2030.O que pode levar a perder esta candidatura são os petrodólares e a influência mediática de quem a apoia. A candidatura sul-americana parece estar a perder força.Imaginemos que Portugal, Espanha e Marrocos conseguem esta candidatura e Argélia, Tunísia, Egipto se classificam para este Mundial 2030? Quantas pessoas visitariam Portugal para ver os jogos? Com certeza muita gente.A realização do Mundial por Portugal em conjunto com Espanha e Marrocos será muito bom para o turismo, para a economia e para o nosso futebol.