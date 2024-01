Nuno Borges vai longe

1 - É tão bom, alguém sobressair no desporto nacional, sem ser por que joga bem futebol.Nuno Borges joga bem ténis e fez história ao chegar aos oitavos-de-final de um Grand Slam ( Open da Austrália). Perdeu com Medveded, mas venceu Dimitrov, que teve a gentileza de passar a rede, ir cumprimentá-lo e felicitá-lo no final do jogo.Com Medveded não conseguiu vencê-lo, mas salvou match- points, ganhou um set, jogou muito bem na rede. Foi pena! Estava a ficar embalado para uma proeza inédita.O sonho terminou, mas para o ano há mais.Nuno Borges é o sucessor de João Sousa e ascende ao top 50 do ATP. Muito bom, para um português, em que não temos tradição no ténis.Nuno Borges fez um brilharete além-fronteiras e teve uma prestação de excelência.O ténis em Portugal tem uma expressão residual, Nuno Borges para chegar onde chegou, para além, do seu trabalho, foi para os EUA estudar e continuou a jogar ténis. Isso ajudou à sua evolução.Decidiu e bem, sair de Portugal aceitar o desafio de se mudar para o outro lado do oceano, por considerar que a permanência em Portugal não lhe daria as garantias de conseguir levar o ténis mais a sério.Foi nos Estados Unidos (e na Universidade que o acolheu) que encontrou o método perfeito: conciliar os estudos, dos quais não queria abdicar, e o desporto, sem que nenhum dos mundos interferisse com o outro.No final de 2019, decidiu voltar para Portugal – e dedicar-se a tempo inteiro ao ténis. Tanto assim é que, em 2021, estreou-se em torneios do circuito ATP e chegou à segunda ronda do quadro principal de singulares do Estoril Open, contra Marin Cilic (campeão do Open dos Estados Unidos em 2014).A sua maneira de ser, humilde, sereno, com personalidade vai ajudá-lo a guindar-se a altos voos. Para já, veio para casa com um cheque de cerca de 240.000 euros e no ranking 47.º ATP. Muito bom.Real Madrid favorecido2 - Nunca vi uma equipa ser tão roubada como o Almería frente ao Real Madrid, a vencer ao intervalo 2-0, o árbitro fez com que perdesse o jogo de forma infame. Um penálti inventado e um golo com o ombro/braço ditou o desfecho do jogo. Em Espanha como em Portugal, os clubes pequenos não têm a mínima hipótese de vencerem contra os clubes grandes que dominam tudo e têm dinheiro.A vitória do Real Madrid é um roubo ao Almeria, para quem gosta de futebol e pugna pela ética e responsabilidade nas decisões no futebol. O Real Madrid vinha de uma derrota na Supertaça contra o Atlético de Madrid e tinha que vencer de qualquer maneira. Uma vergonha! A La Liga, assim como o campeonato nacional estão a anos de luz da Premier League.Todas as decisões foram a favor do Real Madrid e anularam o 3-1 por um lance muito duvidoso.Os dois grandes protagonistas neste jogo foram o árbitro e o VAR pelas piores razões. Um penálti assinalado por uma pretensa mão e um golo com o braço de Vinícius. Para não falar de uma possível agressão com o braço de Vinicius que bate na cara de Pozo.O árbitro aceitava todas as reclamações dos jogadores do Real Madrid e rejeitava todas as reclamações dos jogadores do Almeria, em caso de dúvida, decidia sempre a favor do Real Madrid.Uma palhaçada que me provocou náuseas de ver tanto facciosismo e tanta injustiça, para favorecer o Real Madrid.O futebol não é isto. O futebol é jogado dentro do campo com isenção, imparcialidade e respeito por todos.Assim não vale a pena jogar, já se sabe quem vence. Vergonhoso!Nota: Foi bonito de ver o Sp. Braga vencer o Sporting e o Estoril vencer o Benfica. Isto sim, é futebol, os grandes e favoritos têm que o demonstrar dentro do campo.