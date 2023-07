O ciclismo é um belo desporto

O ciclismo é um desporto que não pode ombrear com o futebol, mas tem muitos adeptos e fãs que seguem as corridas. Enquanto o futebol não começa a sério, sendo os rumores de transferências em catadupa, aproveito e sigo outros desportos que aprecio: ciclismo, ténis, Fórmula 1 e MotoGP.Sou do tempo que a seguir a um campeonato nacional, os adeptos viravam-se para o ciclismo, havia equipas de ciclismo do FC Porto, Benfica, Sporting e a rivalidade prolongava-se pelo defeso.A Volta à França é uma espécie de Champions do ciclismo. Vencer uma Volta à França é fazer parte da história do ciclismo mundial.Este domingo foi fantástico, viu-se belas imagens e Pogacar a descolar de Vingegaard.Tenho seguido a Volta à França e vi a subida de "Puy de Dôme". Achei estranho nos últimos quilómetros não ter público, mas fui investigar.Por um lado, esta subida não constava da Volta à França há 35 anos porque a sua estrada é propriedade privada. O acesso ao "Puy de Dôme" pode ser feito por uma linha de comboio que vai do sopé até ao cume. Essa linha de comboio fez com que a estrada ficasse muito estreita e ter público seria perigoso para os ciclistas.Para os ciclistas poderem subir ao "Puy de Dôme" foi necessário pedir autorização ao seu proprietário. Deste modo, procurou-se proteger o local, que não é publico e ainda por cima é Património Mundial da Unesco, assim evitou-se a deterioração ambiental.A subida mesmo sem público foi espectacular, Pogacar atacou de novo e mostrou, já com o fito de tomar a camisola amarela. Este duelo está ao rubro e não me lembro de uma Volta à França tão emocionante logo desde o início. Ainda vamos a meio. Para já, o duelo Pogacar – Vingegaard está 2-1, contudo Vingegaard continua de amarelo, mas somente por 17 segundos.Esta pode ser uma das melhores Voltas à França, o seu interesse tem aumentando as audiências, segundo dados da televisão francesa, 3,7 milhões de pessoas vêem a Volta à França em cada etapa.Eu sou um deles e vou continuar a seguir atentamente.