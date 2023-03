Pepe, o eterno

1 - Képler Laveran de Lima Ferreira, mais conhecido por Pepe, nasceu em Maceió no Brasil a 26 de Fevereiro de 1983, actualmente, joga no FC Porto e na selecção nacional. Apesar de Pepe ser luso-brasileiro, costumo dizer que é "luso-português", quando ouve o hino nacional canta-o com amor e convicção e não fica a dever nada a nenhum futebolista português. Nasceu no Brasil, mas é um brasileiro convertido e inserido socialmente.Este domingo, festejou 40 anos, mas está aí para as curvas, o seu desempenho e longevidade são um exemplo.Sérgio Conceição não abdica da sua presença no eixo da defesa do FC Porto. O seu carácter e a sua solidez defensiva fazem dele um jogador imprescindível.Pepe é uma lenda do FC Porto com 243 jogos e com os que estão para vir. Pepe também é uma lenda na selecção nacional com 133 jogos. Esperemos que o novo selecionador, Roberto Martínez aproveite o melhor de Pepe, com a sua experiência e influência nos seus colegas.Pepe jogou no Marítimo, deu nas vistas e passou para o FC Porto. Porém a sua passagem para o Real Madrid, jogou 10 épocas em Madrid deixou saudades, aí, ganhou tudo: Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e todos os títulos internos da liga espanhola.Teve uma passagem pelo Besiktas, mas voltou ao seu clube do coração, em 2019 – FC Porto.Pensou-se que seria mais um jogador, para acabar a carreira. Porém demonstrou que tem corda para dar e vender, parece eterno.Quis o destino que este Domingo, o Gil Vicente lhe estragasse o dia de anos.Foi emocionante vê-lo deitado no chão, no final do jogo com as mãos na face a chorar, todavia os adeptos do FC Porto acarinharam-no com uma enorme salva de palmas.O futebol tem coisas bonitas e inexplicáveis. A emoção, por vezes, vai ao rubro e extravasa belos momentos.2 - IbrahimovicIbrahimovic reapareceu aos 41 anos, no Milan, após a sua operação ao joelho direito. Quando entrou no terreno de jogo foi recebido com um enorme clamor pelos adeptos. Acompanhei a sua recuperação que me deixou boquiaberto com a sua perseverança e metodologia.A sua presença no balneário é uma motivação extra. Espero vê-lo jogar daqui para a frente.Ibrahimovic comparou-se a Nikola Jovic, jogador da NBA, duas vezes MVP, nos Denver Nuggets. Porém, Nikola Jovic só tem 19 anos, mede 2,05m e pesa 93 kg, porém Ibrahimovic tem 41 anos, mede 1,95 m e pesa 95 kg. São dois verdadeiros tanques.É bonito alguém que podia estar no sofá querer ajudar a equipa em todos os sentidos, fazendo enormes sacrifícios para estar presente. Qualquer jogador com uma lesão da gravidade que teve Ibrahimovic, com certeza não jogaria mais.A verdade, é que desde que Ibrahimovic voltou aos convocados, o Milan não voltou a perder e vinha duma série de maus resultados.