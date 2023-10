A selecção nacional é o meu clube ( Portugal FC) e por quem torço sempre, independentemente dos jogadores que estão presentes. Tenho a minha opinião, mas quando joga Portugal o meu apoio é sagrado.Quanto a clubes deixei de ser por um ou por outro, vejo os jogos com algum distanciamento, que me permite ter uma visão própria e sem clubite.Estive no Dragão a assistir ao jogo. Ver um jogo no estádio nada tem que ver com assistir no sofá na televisão.A emoção e o ambiente valem a presença. Um jogo com 5 golos é sempre espectacular.Os pormenores quando chego a casa vejo, de novo, na televisão. O problema no estádio é que não há repetição dos lances, ou vês ou não vês. Toda a atenção tem que estar no relvado e nos lances, de outro modo, podes perder lances importantes.Portugal venceu a Eslováquia (3-2) e está apurado para o Euro 2024, que me recorde é dos apuramentos mais serenos e sem contratempos. Roberto Martínez trouxe estabilidade, serenidade e bom ambiente. O resto com a qualidade dos jogadores portugueses tudo é possível.Ronaldo se não tiver lesões e estiver bem será o seu sexto Europeu. É obra! Ser bom é uma coisa, manter-se tantos anos no topo é outra.Agora, Portugal tem que começar a pensar na Alemanha, mas antes, procurar ter a melhor pontuação nesta fase de qualificação para ser cabeça-de-série.Portugal na Bósnia completou a melhor fase de qualificação da sua história, venceu por 5-0, completando oito vitórias seguidas com um saldo de 32 golos a favor e apenas dois contra.Uma vitória surpreendentemente fácil, em que Portugal deu um xeque-mate inicial sem possibilidades da Bósnia se recompor. Portugal divertiu-se e tudo correu bem. Portugal deu um recital na pressão, na cobertura, nas alternâncias e na finalização.O mérito de Roberto Martínez é inquestionável, não só tem criado uma bela empatia, como tem sabido trazer ao de cima a arte e o engenho dos jogadores portugueses, dando-lhes alguma liberdade de movimentos para fazer sobressair a sua técnica e genialidade.O Euro 2024 promete.