Portugal no Euro 2024

A melhor coisa que podia ter acontecido a Portugal foi a contratação de Roberto Martínez como treinador, depois de Fernando Santos ter um trajecto apoiado em Ronaldo, porém, por pressão da imprensa e de outros sectores ter pura e simplesmente descartado Ronaldo, que o levou ao colo e lhe garantiu o lugar durante tantos anos.Martinez é um gentleman, homem inteligente, excelente relações públicas, recuperou Ronaldo e deu outra alma a Portugal.Gostei de ver Martínez falar português nas conferências de imprensa e cantar o hino nacional. Faz por se integrar, e os portugueses gostam disso. Um treinador que sabe enquadrar-se na mentalidade portuguesa e não descura os pormenores.A selecção nacional já tem um brasileiro que parece português, o Pepe é o nosso "luso-brasileiro", agora temos o nosso "luso-espanhol" – Roberto Martinez. No fundo tornaram-se" luso-portugueses".Ao menos a Selecção Nacional não descarrila e dá-nos algumas alegrias. Já chega de tantos casos todas as semanas, no futebol português.Roberto Martínez tem feito um trabalho honesto e profissional, em circunstâncias não muito favoráveis. Uma transição irrepreensível e bem sucedida, vamos ser apurados para o Euro 2024 na Alemanha e isso é muito bom, sem sobressaltos.Ronaldo não jogou, mas todos os outros estiveram à altura. No fundo, já se vê a renovação da Selecção Nacional em marcha.Vamos ver, como Portugal se comporta com equipas mais difíceis. Esse teste só virá no Europeu, até lá, vamos vencendo e moralizando a equipa.O futebol é algo que está sempre em mudança. Ninguém diria depois do Mundial, estivéssemos, actualmente, nesta posição. O futebol português deixou de estar "fernandossantizado", está mais liberto, alegre, dinâmico, deixou de estar fechado, previsível e sem riscos.O futebol é um jogo fascinante que influencia a política, o apuramento de Portugal é o melhor que pode acontecer a António Costa em ano de eleições europeias.O futebol português movimenta enormes quantias de dinheiro e exerce uma influência social que não corresponde ao fraco controle a que está submetido.É também um dos principais exportadores de Portugal, quer de treinadores, quer de jogadores, quer de dirigentes. É importante reger-se por valores e ética que sejam um exemplo em Portugal e no estrangeiro.O futebol não pode estar acima de valores, prestações de contas, de exigência de responsabilização das instituições.Os dirigentes do futebol têm que perceber que não vivem num mundo à parte, a sociedade apesar de gostar muito de futebol exige tratamento igual para todos.