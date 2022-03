Portugal: repescado, sofrido, mas apurado

Portugal está no Mundial, mas com muito sofrimento e um pouco de sorte à mistura. Não nos podemos esquecer que se o penálti falhado da Turquia é convertido, as coisas iam-se complicar.Portugal parece que é masoquista, gosta de sofrer, os três últimos apuramentos para o Mundial passaram pelo play-off: Bósnia 2010; Suécia 2014; Macedónia do Norte 2022.Portugal, desde 2002, tem ido sempre a uma fase final do Mundial, é a sexta vez consecutiva. É muito bom e mostra a força do futebol português no contexto mundial.Na semana passada, fui ver o Portugal – Turquia, apesar de termos vencido fiquei um pouco apreensivo. A Macedónia do Norte jogando à Itália venceu a Itália, surpreendeu uma selecção com pergaminhos, que ainda há pouco tempo foi campeã europeia.O início do jogo foi difícil, a Macedónia manietou todos os movimentos de Portugal, felizmente, que um mau passe de Ristovski foi interceptado por Bruno Fernandes desencadeou um contra rapidíssimo e Ronaldo serviu Bruno Fernandes para marcar golo.O catenaccio macedónio desmoronou-se a partir daí e na segunda parte o outro golo de Bruno Fernandes sentenciou a partida e o nosso apuramento. O primeiro-ministro da Macedónia bem tentou moralizar a selecção do seu país, ofereceu 500.000 euros a cada jogador, mas não bastou. O muro caiu e Portugal tomou conta da fortaleza. Portugal teve que ser repescado, sofreu muito, mas está apurado. Isso é que interessa!Pepe foi colossal, esteve em todo o lado e a orientar as jogadas de transição para o ataque. Pepe tem 39 anos, mas pelo que vejo ainda vai dar para ir a outro Mundial, uma segurança, uma clarividência, uma leitura de jogo incríveis. Nunca percebi porque veio embora do Real Madrid?!Ronaldo que vai para o seu quinto Mundial seguido, merece mais este repto. Um Mundial sem Ronaldo seria como um jardim sem flores.Ronaldo está muito bem secundado por João Félix, Gonçalo Guedes, Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, Rafael Leão, entre outros.Agora o que eu gostava era no Mundial um embate Portugal-Argentina vs. Ronaldo-Messi e Portugal vencesse. Isso é que era, um culminar de um trajecto magnifico e mostrar que Ronaldo merecia ter tantas Bolas de Ouro como Messi.Ronaldo a nível futebolístico começa a ter algumas limitações, mas ainda é uma "figura" e enriquece este Mundial e Portugal. Ronaldo é a pessoa com mais seguidores nas redes sociais no Mundo.Vamos ver se este Mundial é ou não o último de Ronaldo? Ele já disse para quem o quis ouvir, que essa decisão será sempre ele a tomá-la sem interferência de ninguém.